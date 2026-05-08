KBC relève la recommandation sur Philips à « acheter » après des résultats conformes aux prévisions malgré un contexte macroéconomique défavorable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 mai - ** KBC Securities relève la recommandation sur le groupe de technologies de santé Philips PHG.AS de « accumuler » à « acheter » après que celui-ci a publié des résultats « solides » au premier trimestre et confirmé ses prévisions
** Bien que le courtier s'attende à un deuxième trimestre plus modéré, il s'est dit « encouragé » par le fait que Philips ait réitéré ses perspectives, alors que ses concurrents du secteur, GE Healthcare GEHC.O et Siemens Healthineers
SHLG.DE ,ont revu les leursà la baisse
** Philips semble mieux placé pour compenser la hausse des coûts et les difficultés rencontrées en Chine, selon le courtier
** Bien que le cours de l'action ne reflète pas encore les solides performances du groupe, KBC estime que celui-ci présente une valorisation attractive
** Sur les 23 analystes qui couvrent Philips, onze attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat » et douze « conserver », sans aucune note « vendre » - données LSEG
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