KBC: publication mitigée sanctionnée en Bourse information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé jeudi une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice au deuxième trimestre, tout en revoyant en légère baisse son objectif de revenus nets d'intérêts pour 2023, ce qui entraînait son titre à la baisse.



Le groupe de bancassurance belge prévoit toujours d'enregistrer des produits d'environ 11,15 milliards d'euros cette année, mais a revu en baisse son objectif de revenus nets d'intérêts, désormais attendus à environ 5,6 milliards d'euros au lieu de 5,7 milliards d'euros précédemment.



Dans un communiqué, il justifie sa prudence par la remontée des coûts sur les réserves obligatoires détenues auprès des banques centrales et par l'augmentation des coûts de subordination et de financement de ses activités dédiées aux grandes entreprises et aux institutionnels (wholesale').



Au total, ses charges d'exploitation sont toujours attendues autour de 4,75 milliards d'euros sur l'exercice.



Ces prévisions éclipsaient ses solides performances publiées au titre du deuxième trimestre, puisque le bénéfice net a atteint 966 millions d'euros, contre 887 millions d'euros un an plus tôt.



A titre de comparaison, le consensus des analystes n'attendait qu'un profit de 863 millions.



KBC a par ailleurs décidé de redistribuer 1,3 milliard d'euros de capital excédentaire via un programme de rachat d'actions qui devrait débuter 'le plus tôt possible' pour se clôturer d'ici août 2024



Suite à cette publication jugée mitigée, l'action reculait de 3,8% vers 9h50, signant de loin la plus forte baisse d'un indice BEL 20 globalement stable.