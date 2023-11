Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: plus forte baisse du BEL 20, les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - KBC s'inscrit en baisse jeudi matin après avoir communiqué des prévisions annuelles inférieures aux attentes des analystes du fait notamment des transferts opérés par ses clients depuis leurs comptes

courants et d'épargne vers les dépôts à terme et la gestion d'actif.



Le bancassureur belge a dit ce matin anticiper environ 5,4 milliards d'euros de revenus nets d'intérêts cette année, au lieu d'environ 5,6 milliards d'euros précédemment, en raison de l'impact négatif d'un bon d'Etat émis en Belgique.



Les analystes de RBC soulignent que ce objectif se situe en dessous du consensus, qui visait 5,5 milliards d'euros.



Pour 2024, KBC dit prévoir des revenus nets d'intérêts une évolution plus ou moins plate de ses revenus nets d'intérêts, à environ 5,4 milliards d'euros, un objectif jugé là encore décevant.



Sur le troisième trimestre, le groupe financier belge a dégagé un bénéfice net en hausse à 877 millions d'euros, contre 752 millions d'euros sur la période correspondante de 2022.



Du fait d'une légère baisse des revenus tirés de ses prêts, ses revenus nets d'intérêts ont diminué de 2% en glissement trimestriel sur le trimestre, une performance là encore inférieure aux estimations du consensus.



Pour les équipes d'UBS, ces chiffres implique des révisions à la baisse 'significatives' des prévisions établies par les analystes.



Après avoir ouvert en forte baisse, le titre KBC limitait ses pertes jeudi en fin de matinée à la Bourse de Bruxelles, avec un repli de 1,5%, mais accusait tout de même le plus fort recul de l'indice BEL 20.





