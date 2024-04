Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KBC: nomination proposée pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - KBC Groupe indique que son conseil d'administration a décidé de proposer Diana Rádl Rogerová à l'AG en tant que nouvel administrateur non exécutif et indépendant du conseil et membre des comités d'audit, de risque et de compliance, et de nomination.



Sa nomination a déjà été approuvée par la BCE et elle remplacera Vladimira Papirnik dont le mandat d'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de l'établissement financier belge arrive à échéance.



Diana Rádl Rogerová a plus de 25 ans d'expérience dans le conseil financier et possède une connaissance approfondie des marchés financiers et des stratégies d'investissement. Elle a co-fondé le groupe d'investissement tchèque 'Behind Inventions'.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -0.23%