KBC Groupe: Résultat du quatrième trimestre: 677 millions d'euros

Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée

Bruxelles, 8 février 2024 (07.00 heures CET)

'Nous avons enregistré un bénéfice net de 677 millions d’euros au dernier trimestre 2023. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment des meilleurs revenus nets de commissions et autres revenus nets, bien que ceux-ci aient été contrebalancés par la baisse des revenus nets d'intérêts et des résultats de l’assurance. Les coûts, y compris les taxes bancaires et d'assurance, ont progressé par rapport au trimestre précédent, tout comme les réductions de valeur, principalement en raison d'une réduction de valeur de 109 millions d'euros sur le goodwill de l'entreprise d'épargne-logement ČSOBS (filiale de ČSOB Bank) en République tchèque et approximativement 53 millions d’euros de réductions de valeur sur logiciels. Par conséquent, en additionnant les résultats des quatre trimestres de l’année, notre bénéfice net sur l’exercice complet s'élève à 3 402 millions d'euros, ce qui représente une progression de 21% en rythme annuel.

Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 1% en rythme trimestriel et de 3% par rapport à il y a un an, et une progression dans chacun des marchés clés du groupe. Les dépôts de la clientèle se sont accrus de 1% par rapport au trimestre précédent, mais reculent de 3% en glissement annuel, fortement pénalisés par les sorties de dépôts provoquées par l'émission du bon d'État destiné aux particuliers en Belgique au début du mois de septembre 2023.



En matière de durabilité, nous sommes ravis de constater que le monde extérieur continue de saluer la qualité de notre approche et de nos réalisations, considérées comme les meilleures de leur catégorie. Nous apprécions particulièrement le fait que la célèbre agence Sustainalytics, spécialisée dans les risques ESG, ait classé KBC dans l'excellente catégorie de risque ‘ESG négligeable’. Grâce à cette évaluation, KBC figure dans la liste 2024 des sociétés les mieux notées en matière d'ESG établie par Sustainalytics. Nous sommes tout aussi fiers d'avoir reçu pour la deuxième année consécutive la très convoitée note A du CDP pour notre communication sur le climat.

En ce qui concerne notre programme de rachat d'actions en cours de 1,3 milliard d'euros, nous avions déjà racheté environ 11 millions d'actions pour un montant total de quelque 0,6 milliard d'euros à la fin du mois de janvier 2024. Le programme devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2024.

Nous conservons une très bonne solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge de 15,2% à fin décembre 2023, qui intègre déjà pleinement l'effet du programme de rachat d'actions en cours de 1,3 milliard d'euros. Notre Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des Actionnaires un dividende brut total de 4,15 euros par action au titre de l’exercice comptable 2023 (dont un dividende intérimaire de 1,0 euro par action déjà versé en novembre 2023 et un solde de 3,15 euros qui sera versé en mai 2024). En tenant compte du dividende total proposé et du coupon additionnel Tier-1, le ratio de distribution s'élèverait à 51%.Conformément à notre plan d’affectation du capital annoncé pour l'exercice 2023 complet, la distribution du capital excédentaire dépassant le ratio common equity à pleine charge de 15% sera décidée à la discrétion du Conseil d'administration de KBC Groupe au cours du premier semestre 2024.

Enfin, nous avons également mis à jour nos prévisions financières sur trois ans. D'ici 2026, nous visons un ratio charges/produits (hors taxes bancaires et d'assurance) inférieur à 42% et un ratio combiné de 91% maximum.

Pour finir, je souhaite également adresser mes sincères remerciements à tous nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien, et les assurer que nous restons déterminés à faire figure de référence en matière de bancassurance et de transformation numérique sur tous nos marchés domestiques.’

Johan Thijs,

Chief Executive Officer

