KBC Groupe: KBC reste bien capitalisé selon le test de résistance 2023 mené par l'ABE à l'échelle de l'UE

KBC reste bien capitalisé selon le test de résistance 2023 mené par l'ABE à l'échelle de l'UE





KBC prend note de l'annonce faite aujourd'hui par l'Autorité bancaire européenne (ABE) concernant les résultats du test de résistance 2023 mené à l'échelle de l'UE. Une brève présentation des données relatives à KBC est disponible sur www.kbc.com .

Dans le scénario de base du test de résistance, le ratio Common Equity Tier-1 (CET1) à pleine charge de KBC de 15,30% à la fin de l'année 2022 augmenterait de 2,14 points de pourcentage, à 17,44%, à la fin de l'année 2025. Dans le scénario défavorable, le ratio CET1 à pleine charge de KBC diminuerait de 3,86 points de pourcentage, à 11,44%. Le ratio d'endettement de KBC, qui s'élevait à 5,29% à la fin de l’année 2022, augmenterait à 6,10% dans le scénario de base et diminuerait à 4,30% dans le scénario défavorable.

Commentant les annonces de ce jour, Johan Thijs, CEO de KBC Groupe s'est exprimé en ces termes: ‘Les résultats de cet exercice théorique régulier mené par l'ABE nous donnent des indications supplémentaires sur les exigences de capital auxquelles KBC doit être en mesure de répondre dans différents scénarios économiques possibles. La constance de nos résultats assure à nos parties prenantes que notre entreprise est et resterait bien capitalisée si un scénario défavorable devait se produire dans un contexte difficile. Les résultats reflètent également nos solides fondamentaux: un modèle de bancassurance sain et orienté client, une robuste position de liquidité soutenue par une base de dépôts très solide de clients fidèles sur nos marchés stratégiques et un niveau de solvabilité confortable. Cela nous permet d’apporter un soutien actif continu aux communautés et à l’environnement économique dans lequel nous opérons.’

KBC a été soumis au test de résistance 2023 mené à l'échelle de l'UE par l'Autorité bancaire européenne (ABE), en coopération avec la Banque nationale de Belgique (BNB), la Banque centrale européenne (BCE) et le Comité européen du risque systémique (CERS).

KBC prend note de l'annonce faite aujourd'hui par l'ABE sur le test de résistance à l'échelle de l'UE et en accepte le résultat. Le test de résistance 2023 ne s’inscrit pas dans une logique réussite/échec. Il est conçu comme une source d'informations précieuses pour le processus de contrôle prudentiel (PCP). Les résultats permettront aux autorités compétentes d'évaluer la capacité de KBC à répondre aux exigences prudentielles en scénarios de stress.

Le scénario défavorable du test de résistance a été élaboré par la BCE/le CERS et couvre une période de trois ans (2023-2025). Le test de résistance se fonde sur l'hypothèse d’un bilan statique en décembre 2022 et ne prend par conséquent pas en compte les stratégies commerciales et décisions futures du management. Il ne s'agit nullement d'une prévision des bénéfices de KBC.

Un document Q&A exhaustif ainsi qu’une description détaillée de la méthodologie et des scénarios de base et défavorables peuvent être consultés sur le site de l’ABE.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de comparaison avec d'autres banques et ne doivent en aucune manière être comparées à d'autres informations publiées par KBC.

