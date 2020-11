KBC Groupe: KBC finalise le rachat d'OTP Banka Slovensko (Slovaquie)

Communiqué de presse commun

KBC finalise le rachat d'OTP Banka Slovensko (Slovaquie)

Aujourd'hui, le groupe belge KBC et OTP Bank, la société mère hongroise de OTP Banka Slovensko (Slovaquie), ont finalisé l'accord annoncé le 17 février 2020 en vue de l'acquisition, par KBC Bank SA, de 99,44% des actions d'OTP Banka Slovensko, a.s.. Les actions restantes sont détenues par un certain nombre de personnes privées.

La transaction a reçu l'approbation de la Banque nationale de Slovaquie (NBS), de la Banque nationale de Belgique (BNB), de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'Office de lutte contre les monopoles de la République slovaque. Elle n'a qu'un impact limité (-0,2 %) sur la solide position en capital de KBC et maintient l'excellent ratio CET1 de 16,6 % pour le troisième trimestre 2020 (Bâle III à pleine charge, compromis danois) bien au-dessus des exigences réglementaires minimales en matière de capital.

Consécutivement à cette transaction, KBC Bank est la nouvelle société mère d'OTP Banka Slovensko, a.s. (OTP Banka Slovensko). La prochaine étape logique est la fusion juridique et opérationnelle de ?eskoslovenská obchodná banka, a.s. (?SOB) et d'OTP Banka Slovensko, qui consolidera encore la position actuelle de ?SOB en tant que numéro quatre sur le marché bancaire slovaque en termes d'actifs, avec une part de marché d'environ 12,6 %.

Afin d'assurer une transition fluide, l'enseigne OTB Banka Slovensko restera en place pendant un certain temps encore. Dans l'intervalle, OTP Banka Slovensko, bénéficiant du soutien total de ?SOB, continuera d'honorer ses engagements envers le marché et de fournir un service professionnel de très haut niveau à tous ses clients, qui n'auront aucune démarche à entreprendre à la suite de la transaction.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, se félicite de la transaction d'aujourd'hui : "L'acquisition d'OTP Banka Slovensko renforce encore notre part de marché en Slovaquie, où nous sommes déjà présents depuis 2002 par le biais de ?SOB. Nous allons pouvoir réaliser des économies d'échelle et accroître notre visibilité sur ce marché très concurrentiel, au bénéfice de toutes nos parties prenantes. À ce titre, cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie, qui vise à devenir le groupe de bancassurance de référence pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les midcaps sur nos marchés principaux. Elle nous permettra d'offrir des solutions financières de haut niveau à un éventail encore plus large de clients. Je suis convaincu qu'ils tireront un grand avantage de la fusion future de ?SOB et d'OTP Banka Slovensko, car ils auront accès à des services financiers de haute qualité, modernes et innovants, rendus possibles par les technologies numériques, ainsi qu'à une approche personnelle et professionnelle".

Le Dr. Sándor Csányi, président et directeur général d'OTP Bank ajoute : "Notre entrée sur le marché slovaque éveille toujours en nous un souvenir mémorable car elle a été la première étape sur la voie de la création d'un groupe bancaire régional actuellement présent dans plus de dix pays. Je tiens à remercier la direction et nos collègues d'OTP Banka Slovensko pour le travail professionnel et dévoué qu'ils ont accompli pendant près de deux décennies. Au cours de cette période, notre filiale bancaire a été un acteur stable du marché, offrant des services de haute qualité en Slovaquie. Je suis convaincu que la fusion avec ?SOB permettra aux clients d'OTP Banka Slovensko d'avoir accès à de nombreuses agences bancaires supplémentaires, à une gamme de services plus étendue et au soutien d'un autre grand acteur bancaire. Conformément à notre stratégie, aussitôt que nous aurons finalisé l'aspect financier de l'opération, nous continuerons à examiner activement les acquisitions possibles dans la région, principalement dans les pays où nous sommes déjà présents".

Daniel Kollár, CEO de ?SOB Slovaquie et Country manager conclut: "La transaction d'aujourd'hui marque une étape importante pour ?SOB. La fusion d'OTP Banka Slovensko avec ?SOB renforcera considérablement notre franchise de bancassurance dans le pays et améliorera encore notre potentiel de ventes croisée avec ?SOB Poist'ov?a, a.s., ?SOB Leasing, a.s., et KBC Asset Management.

J'accueille aussi chaleureusement tous les clients et le personnel d'OTP Banka Slovensko, dont la direction restera confiée à Zita Zemková, CEO d'OTP Banka Slovensko. Sa longue expérience, sa connaissance du marché et ses compétences de gestion assureront la continuité pour toutes les parties prenantes et seront très précieuses pour fondre harmonieusement ?SOB et OTP Banka Slovensko dans une nouvelle entité dynamique et tournée vers l'avenir. Dans cette optique, j'encourage et invite nos nouveaux collègues d'OTP Banka Slovensko à rejoindre notre communauté ?SOB et à partager avec nous leurs idées, leurs opinions et leur expérience".

À propos de l'OTP Banka Slovensko

OTP Banka Slovensko, a.s. opère sur le marché slovaque en tant que banque universelle. Depuis le 4 avril 2002, OTP Bank Plc, la plus grande banque de Hongrie, est l'actionnaire majoritaire d'OTP Banka Slovensko, a.s.

Fin 2019, OTP Banka Slovensko, a.s. détenait une part de marché de 1,75 % pour les dépôts et de 1,85 % pour les prêts.

Elle exploite actuellement un réseau de 58 agences dans toute la Slovaquie et dessert environ 176 000 clients particuliers et 14 400 clients entreprises / PME. La banque est basée à Bratislava et ses activités se concentrent principalement sur les produits et services bancaires aux personnes physiques et morales sur le marché slovaque.

À propos de la présence de KBC en Slovaquie (www.kbc.com )

KBC Bank SA, basée en Belgique, est la société mère et l'unique actionnaire de ?eskoslovenská obchodná banka, a.s. (?SOB). ?SOB est une banque slovaque de premier plan, forte d'une tradition de plus de 50 ans. Elle est l'une des entités bancaires les plus importantes et les plus solides du marché slovaque. En tant que banque universelle, elle fournit des services à tous les segments de sa clientèle : particuliers, indépendants, PME et clients corporate et institutionnels. La banque fait partie du groupe financier ?SOB, qui comprend également ?SOB Stavebná sporite??a, a.s. (caisse d'épargne-logement), ?SOB Leasing, a.s., ?SOB Real, s.r.o., ?SOB Advisory, s.r.o. et ?SOB Nadácia (fondation). ?SOB Pois?ov?a, a.s. (compagnie d'assurance) est une société sœur de ?SOB.

L'acquisition d'OTP Banka Slovensko, a.s. renforcera l'ampleur des opérations, principalement dans le domaine retail et accroîtra la part de marché en :

o crédits hypothécaires (de 12,9 % à 14,8 %)

o crédits à la consommation (de 4,7 % à 8,2 %)

Sur la base du modèle de bancassurance du groupe, ?SOB Pois?ov?a, a.s., ?SOB Leasing, a.s. et KBC Asset Management tireront aussi un avantage de cette acquisition, notamment par la vente croisée de produits et de services à la clientèle retail d'OTP Banka Slovensko.

