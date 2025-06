Kaufman & Broad: obtient le label Best Managed Companies information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce figurer parmi les 28 entreprises françaises lauréates du label 2025 du programme Best Managed Companies de Deloitte France.



Déjà distinguée lors des trois éditions précédentes, elle renouvelle ainsi sa reconnaissance pour la quatrième année consécutive.



Ce label, fondé par Deloitte Canada il y a plus de trente ans, évalue les entreprises sur leur stratégie, leur management, leur capacité d'innovation, leur culture et leur gouvernance.



Selon Nordine Hachemi, Président Directeur général, cette distinction reflète ' la solidité financière et la feuille de route RSE ' de Kaufman & Broad, ainsi que la rigueur de ses pratiques managériales.





