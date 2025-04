Kaufman & Broad: légère hausse du RNPG trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 11,6 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2025 (clos fin février) contre 11 millions sur la même période en 2024, avec un taux de résultat opérationnel courant amélioré de 0,3 point à 7,7%.



Le chiffre d'affaires global du groupe immobilier s'est accru de 9,7% à 250,1 millions d'euros (HT), tandis que ses réservations en volume ont progressé de 6% (avec une stabilité en valeur du fait du mix produits).



Pour rappel, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 6 mai la mise en paiement d'un dividende de 2,20 euros par action. A ce jour, les perspectives fixées en janvier dernier pour l'ensemble de l'exercice 2025 sont maintenues.





Valeurs associées KAUFMAN ET BROAD 30,600 EUR Euronext Paris -1,13%