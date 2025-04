Kaufman & Broad confirme ses objectifs 2025

" Les fortes perturbations actuelles des environnements politique et macro-économique alimentent les facteurs d'incertitudes " a commenté le promoteur immobilier. " Si, à mi-avril, Kaufman & Broad ne constate pas de tension particulière sur ses indicateurs commerciaux clés que sont les réservations, la captation de prospects, les taux de désistement ou les délais d'écoulement, le groupe reste attentif à une possible dégradation des conditions économiques au cours des mois à venir ".

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe est toujours attendu en progression d'environ 5%. Le taux de résultat opérationnel courant est attendu entre 7,5% et 8%.

