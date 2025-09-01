Katrin Adt prend la tête de la marque Dacia chez Renault
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 16:20
Katrin Adt cumule une expérience de près de 26 ans dans l'automobile, au sein de Daimler, et en particulier chez Mercedes-Benz. Juriste de formation, elle a occupé différents postes à responsabilité. Plus récemment elle pilotait l'audit corporate chez Mercedes-Benz.
'Avec une carrière majoritairement centrée sur le domaine de la vente et du 'retail', Katrin a eu à mener plusieurs transformations clés, comme la transition de Smart vers une marque 100% électrique', met en avant le groupe au losange.
Valeurs associées
|34,1100 EUR
|Euronext Paris
|+1,52%
