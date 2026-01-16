 Aller au contenu principal
Kathryn McLay quittera la tête de Walmart International fin janvier
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 07:25

Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, annonce que Kathryn McLay, la directrice générale (CEO) de sa division Walmart International, quittera ses fonctions le 31 janvier prochain.

Elle continuera néanmoins à travailler au sein du groupe américain au cours du 1er trimestre afin d'assurer une transition en douceur. Son successeur à son poste actuel doit être désigné prochainement.

"Kathryn McLay a produit des résultats solides tant sur les revenus que sur les bénéfices, faisant progresser notre transformation numérique et technologique, et le renforcement de notre équipe de direction", met en avant le CEO Doug McMillon.

Kathryn McLay a pris la tête de Walmart International en 2023, après avoir été CEO de Sam's Club U.S., où elle et son équipe ont enregistré 12 trimestres consécutifs de croissance des ventes à deux chiffres.

Valeurs associées

WALMART
119,2000 USD NASDAQ -0,70%
