Kathleen Kennedy quittera son poste de présidente de Lucasfilm, le producteur de "Star Wars"

Kathleen Kennedy quittera cette semaine son poste de présidente de Lucasfilm, le producteur des films "Star Wars", pour devenir productrice à plein temps, a annoncé Walt Disney DIS.N jeudi.

Disney a nommé Dave Filoni, un protégé du créateur de "Star Wars" George Lucas et le co-créateur de la série télévisée en continu "The Mandalorian", président et directeur de la création de Lucasfilm. Il travaillera aux côtés de la coprésidente Lynwen Brennan, qui dirige les activités commerciales du studio.

Filoni, 51 ans, dirigera désormais l'une des franchises cinématographiques les plus lucratives de l'histoire, ainsi que des séries télévisées en prises de vue réelles et animées.

Kathleen Kennedy, 72 ans, qui dirige Lucasfilm depuis que Disney l'a rachetée en 2012, a supervisé trois suites à succès de la trilogie originale "Star Wars" et le spin-off à succès "Rogue One".

"Ce fut un véritable privilège de passer plus d'une décennie à travailler aux côtés des talents extraordinaires de Lucasfilm", a déclaré Kennedy dans un communiqué.

Le film "Solo" de 2018, qui présentait un nouvel acteur dans le rôle du contrebandier rendu célèbre par Harrison Ford, a fait un flop dans les salles de cinéma.

Disney a mis les films "Star Wars" en pause en 2019 pour se concentrer sur des séries télévisées en prise de vue réelle, notamment "The Mandalorian" avec Pedro Pascal et le personnage populaire Baby Yoda.

Disney a abandonné les projets de films "Star Wars" des réalisateurs Patty Jenkins et Rian Johnson, alors que Kennedy s'efforçait de redéfinir la stratégie cinématographique.

Filoni, quant à lui, a supervisé de nombreuses séries télévisées populaires et acclamées, notamment "The Mandalorian" et "Ahsoka".

Kennedy et Filoni ont tous deux travaillé avec Lucas, le créateur de la série originale de films "Star Wars", qui a débuté en 1977. La franchise, qui raconte l'histoire d'un groupe de rebelles dans une galaxie très lointaine, a rapporté plus de 10,3 milliards de dollars au box-office mondial, selon Comscore.

Lucas a choisi Kennedy pour lui succéder à la tête de Lucasfilm. Les cinq films qu'elle a supervisés ont rapporté 5,9 milliards de dollars. Le film le plus réussi, "Star Wars: The Force Awakens", sorti en 2015, a dépassé les 2 milliards de dollars de recettes mondiales.

Lucasfilm s'est étendu à la production de séries télévisées en direct en streaming sous Kennedy, notamment "The Mandalorian" de Filoni, qui a débuté avec le lancement du service de streaming Disney+ en 2019. Parmi les autres séries, citons "Ahsoka" et "Andor".

La société a également ajouté des zones thématiques "Star Wars" à Walt Disney World en Floride et à Disneyland en Californie.

En 2005, Lucas a engagé Filoni pour l'aider à créer un studio d'animation "Star Wars". Filoni, que l'on aperçoit souvent lors de premières hollywoodiennes et d'événements organisés par des fans, coiffé d'un chapeau de cow-boy, a participé à la création de la série télévisée d'animation "The Clone Wars".

"Le Mandalorien sera porté au grand écran en mai dans un film coécrit par Filoni et intitulé "Le Mandalorien et Grogu". Le film "Star Wars: Starfighter", avec Ryan Gosling, est prévu pour mai 2027. Kennedy continuera à travailler en tant que productrice de ces films.

Daisy Ridley, la star de la trilogie qui a débuté en 2015, a également déclaré qu'elle reviendrait sur un nouveau projet "Star Wars".