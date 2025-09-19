KalVista Pharmaceuticals en hausse après l'approbation par l'UE et la Suisse d'un médicament contre les troubles de l'œdème

19 septembre - ** Les actions de KalVista Pharmaceuticals

KALV.O ont augmenté de 2% à 14,15 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la Commission européenne et l'organisme de réglementation suisse, Swissmedic, ont approuvé son médicament Ekterly, le premier traitement oral à la demande pour un type de trouble de gonflement héréditaire chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus

** L'angio-œdème héréditaire est une maladie potentiellement mortelle qui provoque un gonflement soudain et dangereux de l'organisme, notamment de la peau, du tube digestif et du système respiratoire supérieur, en raison d'une déficience d'une protéine connue sous le nom d'inhibiteur du C1

** La société prévoit d'initier son premier lancement européen en Allemagne au quatrième trimestre 2025, avec une disponibilité en Suisse prévue pour le deuxième semestre 2026, sous réserve de la finalisation des plans de remboursement

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 63,8% depuis le début de l'année