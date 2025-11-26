Kalshi est soumis aux règles du Nevada en matière de jeux, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La commission des jeux du Nevada a déclaré qu'une réglementation au niveau de l'État était nécessaire

*

Robinhood a accepté d'interrompre les contrats sportifs dans le Nevada

*

Kalshi fait appel de la décision, l'avocat refuse de commenter

(Ajoute les détails de la décision, l'ordonnance distincte de Robinhood, les commentaires, les prix des actions des sociétés mères DraftKings et FanDuel, la signature) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a déclaré que la plateforme de marchés de prédiction Kalshi est soumise aux règles en matière de jeux du Nevada, ce qui l'empêche de développer son activité de paris sportifs.

Dans une décision rendue publique mardi, le juge en chef Andrew Gordon de la cour fédérale de Las Vegas s'est rangé du côté du Nevada Gaming Control Board et a levé une injonction datant du 9 avril qui avait permis à Kalshi de continuer à proposer des contrats liés à des événements sportifs sur sa bourse.

Kalshi fait appel. Un avocat de la société a refusé de faire des commentaires mercredi.

Gordon a séparément rejeté la demande de la plateforme de trading en ligne Robinhood HOOD.O pour une ordonnance temporaire permettant à ses clients de négocier des contrats liés au sport sur la bourse de Kalshi.

Robinhood a déclaré mercredi qu'elle cesserait temporairement d'offrir ces contrats dans le Nevada le 1er décembre, "pendant que nous travaillons avec le tribunal à une résolution"

Les actions des sociétés de paris sportifs DraftKings

DKNG.O et de la société mère de FanDuel, Flutter FLTRF.L , ont augmenté après la décision de Gordon.

Les marchés de prédiction permettent aux gens de parier sur les résultats d'événements tels que les élections et les prix du show-business, souvent en se concentrant simplement sur les gagnants et les perdants plutôt que sur le degré des victoires ou des pertes.

Bien que 39 États américains et Washington D.C. aient légalisé les paris sportifs, de nombreux États et autorités tribales chargées des jeux ont cherché à exclure les plateformes de marchés de prédiction.

Le Nevada a une influence considérable, en tant que chef de file en matière de réglementation des jeux et parce que les jeux sont particulièrement importants pour son économie.

UN JUGE ESTIME QUE L'INTÉRÊT PUBLIC JUSTIFIE DE LAISSER LE NEVADA RÉGLEMENTER LES JEUX D'ARGENT

Connu pour ses paris sur les élections, Kalshi a fait valoir qu'il s'agissait d'un marché contractuel désigné relevant de la compétence EXCLUSIVE de la Commodity Futures Trading Commission, ce qui excluait les régulateurs des États.

Mais le juge a déclaré que le fait d'empêcher les États et les tribus indiennes de superviser les paris sportifs "bouleverse des décennies de fédéralisme en matière de réglementation des jeux, est contraire à l'intention du Congrès derrière la (Commodity Exchange Act), et ne peut être soutenu""

Gordon a également déclaré que l'intérêt public justifiait de laisser le Nevada réglementer, car une réglementation complète et des normes de licence strictes au niveau de l'État protégeraient les consommateurs, y compris les enfants et les joueurs "à problèmes".

Dans des affaires similaires cette année, Kalshi a obtenu gain de cause dans le New Jersey, mais a perdu dans le Maryland. Les deux décisions ont fait l'objet d'un appel.

Mike Dreitzer, président du Nevada Gaming Control Board, a déclaré que cet organisme s'opposerait vigoureusement à toute tentative de Kalshi de mettre en suspens la décision de Gordon dans le cadre d'un appel.