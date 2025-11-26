 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 111,50
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kalshi est soumis aux règles du Nevada en matière de jeux, selon un juge
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La commission des jeux du Nevada a déclaré qu'une réglementation au niveau de l'État était nécessaire

*

Robinhood a accepté d'interrompre les contrats sportifs dans le Nevada

*

Kalshi fait appel de la décision, l'avocat refuse de commenter

(Ajoute les détails de la décision, l'ordonnance distincte de Robinhood, les commentaires, les prix des actions des sociétés mères DraftKings et FanDuel, la signature) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a déclaré que la plateforme de marchés de prédiction Kalshi est soumise aux règles en matière de jeux du Nevada, ce qui l'empêche de développer son activité de paris sportifs.

Dans une décision rendue publique mardi, le juge en chef Andrew Gordon de la cour fédérale de Las Vegas s'est rangé du côté du Nevada Gaming Control Board et a levé une injonction datant du 9 avril qui avait permis à Kalshi de continuer à proposer des contrats liés à des événements sportifs sur sa bourse.

Kalshi fait appel. Un avocat de la société a refusé de faire des commentaires mercredi.

Gordon a séparément rejeté la demande de la plateforme de trading en ligne Robinhood HOOD.O pour une ordonnance temporaire permettant à ses clients de négocier des contrats liés au sport sur la bourse de Kalshi.

Robinhood a déclaré mercredi qu'elle cesserait temporairement d'offrir ces contrats dans le Nevada le 1er décembre, "pendant que nous travaillons avec le tribunal à une résolution"

Les actions des sociétés de paris sportifs DraftKings

DKNG.O et de la société mère de FanDuel, Flutter FLTRF.L , ont augmenté après la décision de Gordon.

Les marchés de prédiction permettent aux gens de parier sur les résultats d'événements tels que les élections et les prix du show-business, souvent en se concentrant simplement sur les gagnants et les perdants plutôt que sur le degré des victoires ou des pertes.

Bien que 39 États américains et Washington D.C. aient légalisé les paris sportifs, de nombreux États et autorités tribales chargées des jeux ont cherché à exclure les plateformes de marchés de prédiction.

Le Nevada a une influence considérable, en tant que chef de file en matière de réglementation des jeux et parce que les jeux sont particulièrement importants pour son économie.

UN JUGE ESTIME QUE L'INTÉRÊT PUBLIC JUSTIFIE DE LAISSER LE NEVADA RÉGLEMENTER LES JEUX D'ARGENT

Connu pour ses paris sur les élections, Kalshi a fait valoir qu'il s'agissait d'un marché contractuel désigné relevant de la compétence EXCLUSIVE de la Commodity Futures Trading Commission, ce qui excluait les régulateurs des États.

Mais le juge a déclaré que le fait d'empêcher les États et les tribus indiennes de superviser les paris sportifs "bouleverse des décennies de fédéralisme en matière de réglementation des jeux, est contraire à l'intention du Congrès derrière la (Commodity Exchange Act), et ne peut être soutenu""

Gordon a également déclaré que l'intérêt public justifiait de laisser le Nevada réglementer, car une réglementation complète et des normes de licence strictes au niveau de l'État protégeraient les consommateurs, y compris les enfants et les joueurs "à problèmes".

Dans des affaires similaires cette année, Kalshi a obtenu gain de cause dans le New Jersey, mais a perdu dans le Maryland. Les deux décisions ont fait l'objet d'un appel.

Mike Dreitzer, président du Nevada Gaming Control Board, a déclaré que cet organisme s'opposerait vigoureusement à toute tentative de Kalshi de mettre en suspens la décision de Gordon dans le cadre d'un appel.

Valeurs associées

DRAFTKINGS RG-A
32,7500 USD NASDAQ +3,41%
ROBINHOOD MARKETS
126,4750 USD NASDAQ +9,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soldats armés patrouillent dans une rue près du palais présidentiel à Bissau, le 26 novembre 2025 en Guinée-Bissau ( AFP / Patrick MEINHARDT )
    Coup d'Etat militaire en Guinée Bissau, les élections suspendues
    information fournie par AFP 26.11.2025 19:01 

    Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé mercredi avoir pris le "contrôle total du pays", arrêté le président sortant et suspendu le processus électoral, alors que le pays attendait les résultats de la présidentielle et des législatives. La Guinée-Bissau, petit ... Lire la suite

  • Illustration du logo Valneva
    Valneva va fermer son site de Nantes
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:56 

    Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite

  • Le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo
    Coup d'Etat militaire en Guinée-Bissau, le président Embalo destitué
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:55 

    Un groupe d'officiers de l'armée de Guinée-Bissau a destitué mercredi le président Umaro Sissoco Embalo, ordonné la fermeture des frontières et suspendu le processus électoral alors que le pays était dans l'attente des résultats officiels du scrutin présidentiel ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe finit dans le vert, le budget britannique soulage
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:53 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank