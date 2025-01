Kalray: une lettre d'intention reçue pour des actifs information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Kalray annonce avoir reçu une lettre d'intention non engageante portant sur l'acquisition des actifs de sa branche d'activité 'Data Acceleration Platform' (comprenant la ligne de produit Ngenea, proposée auprès des grandes entreprises).



Sous réserve de l'accord final des parties sur les termes de l'opération, la signature des contrats définitifs devrait avoir lieu d'ici mi-février 2025. La réalisation de cette cession d'actifs serait soumise aux conditions habituelles.



Dans l'hypothèse de sa réalisation début 2025, Kalray estime que son horizon de financement, aujourd'hui évalué au 1er mars 2025 sous réserve du respect du prévisionnel de trésorerie, resterait potentiellement inchangé.



Ce projet de cession ne permettra pas d'atteindre l'objectif de rentabilité visé à fin 2025. Compte tenu de sa situation financière, Kalray va poursuivre l'étude des opportunités de cession de tout ou partie de ses autres actifs.





Valeurs associées KALRAY 0,94 EUR Euronext Paris -15,89%