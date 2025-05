KALRAY : SIGNATURE D'UN ACCORD STRATÉGIQUE DE COOPÉRATION INDUSTRIELLE AVEC OPENCHIP POUR LE DÉVELOPPEMENT DE DPU POUR LES GRANDS ENJEUX DE L'IA

Signature d'un partenariat stratégique industriel avec OPENCHIP & SOFTWARE TECHNOLOGIES S.L, un acteur européen spécialisé dans la conception de solutions matérielles d'accélération visant à développer une solution DPU pour les systèmes d'intelligence artificielle ;

Signature d'un accord de licence portant sur une partie de la propriété intellectuelle de Kalray pour 4 M€, dont 2 M€ payable immédiatement permettant un allongement immédiat de l'horizon de liquidité à fin août 2025 ;

Négociation en cours d'un contrat de prestation de services avec délégation d'une partie du personnel qui permettrait un allongement de l'horizon de liquidité au 1er trimestre 2026 ;

Sous réserve de la signature du contrat de prestation de services, mise en place d'un accord capitalistique permettant à OpenChip d'entrer au capital de Kalray et pouvant aboutir à une prise de contrôle majoritaire.

Grenoble, le 22 mai 2025 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) annonce la signature d'un accord cadre stratégique de coopération avec OPENCHIP & SOFTWARE TECHNOLOGIES S.L. (ci-après « OpenChip »). Ce partenariat structurant, construit en plusieurs volets, permet d'ores et déjà d'allonger l'horizon de trésorerie à fin août 2025 (cf. ci-dessous).

Cet accord global s'intègre dans la stratégie de Kalray mise en œuvre depuis plusieurs mois visant à valoriser son activité « semi-conducteur » [1] , en particulier autour des enjeux de l'intelligence artificielle, à mettre en œuvre un modèle économique générant un retour sur investissement immédiat autour d'activités de services, et à chercher des adossements capitalistiques avec des acteurs stratégiques du marché.

UN PARTENAIRE EUROPEEN AU COEUR DES ENJEUX DE SOUVERAINETE INDUSTRIELLE

OPENCHIP & SOFTWARE TECHNOLOGIES S.L est une entreprise européenne, créée en 2021 spécialisée dans la conception et le développement d'architectures matérielles d'accélération pour l'intelligence artificielle, le calcul haute performance et les systèmes embarqués critiques.

Il compte parmi ses actionnaires GTD (un important groupe d'ingénierie européen spécialisé dans les logiciels et systèmes critiques) et le BSC (Barcelona Supercomputing Center), alliant ainsi puissance industrielle et excellence en matière de recherche. Avec une présence en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne et en Belgique, et avec l'appui d'institutions de premier plan comme l'Imec, OpenChip est en voie de développer des puces européennes de dernière génération.

OpenChip a été reconnue comme un acteur stratégique par la Commission européenne dans le cadre de l'initiative « Projet Important d'Intérêt Européen Commun » (PIIEC) et a été sélectionnée pour des programmes européens majeurs, notamment un financement de 111 M€ du plan Next Generation EU, le programme PIIEC ME/CT, ainsi que le projet DARE de 240 M€ dans le cadre d'Horizon Europe.

Kalray et OpenChip partagent une vision commune autour du développement de solutions européennes souveraines en matière de traitement intelligent des données, fondée sur des technologies ouvertes, efficaces et compétitives à l'échelle mondiale.

UNE COOPÉRATION INDUSTRIELLE EN DEUX VOLETS VISANT LE DÉVELOPPEMENT D'UN DPU POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AVEC UN PREMIER ACCORD DE LICENCE IMMEDIAT

Dans le cadre de l'accord stratégique industriel conclu avec OpenChip, les parties ont convenu de la mise en place de deux volets distincts et complémentaires :

Volet 1 à effet immédiat : Un contrat de licence de propriété intellectuelle non exclusif, signé dès maintenant, donnant à OpenChip un droit d'usage sur certaines technologies nécessaires au développement conjoint d'un processeur DPU de nouvelle génération, destiné aux applications en intelligence artificielle, pour un montant total de 4 M€, dont 2 M€ payables immédiatement et 2 M€ après validation des délivrables par OpenChip d'ici fin juillet.

Volet 2 en cours de discussion : Un contrat de prestation de services, dont le montant est estimé de l'ordre 10 M€ sur les 12 prochains mois. L'objectif de ce contrat sera de développer une version du DPU de Kalray visant tout particulièrement les prochains systèmes de calcul à haute performance et les « Gigafactory » d'intelligence artificielle. Ce contrat de prestation de service serait accompagné d'une délégation de personnel portant sur environ cinquante collaborateurs pour participer au développement des parties logicielles du projet, en particulier dans le cadre des solutions logicielles ouvertes (open source) du marché.

ACCORD CAPITALISTIQUE PERMETTANT A OPENCHIP D'ENTRER AU CAPITAL DE KALRAY ET POUVANT ABOUTIR A UNE PRISE DE CONTROLE

Afin de renforcer la relation stratégique de l'accord conclu, Kalray et OpenChip ont convenu de mettre en place les mécanismes permettant à OpenChip d'entrer au capital de Kalray et pouvant aboutir à une prise de contrôle.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de l'émission, ce jour, au profit d' OpenChip, de bons de souscription d'actions (les « BSA ») qui permettraient, dans l'hypothèse où Kalray serait sélectionnée au titre du contrat de prestation de services, la souscription de 2 881 577 actions Kalray, jusqu'au 31 juillet 2026, à un prix d'exercice de 0,69 euro par action, faisant ressortir une prime de 60% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse (soit celles des lundi 19 mai, mardi 20 mai et mercredi 21 mai 2025).

OpenChip aurait par ailleurs la possibilité de demander à Kalray, dans ce même laps de temps, l'émission d'actions à son profit à un prix faisant ressortir une prime de 20% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant l'émission des actions), de sorte que, à terme, OpenChip puisse détenir 51% du capital de Kalray (voir modalités en annexe).

Kalray attire l'attention des investisseurs sur le fait que les négociations en cours peuvent aboutir ou non à la réalisation de l'opération.

ALLONGEMENT DE L'HORIZON DE LIQUIDITE

Tenant compte de la signature de l'accord de licence effectuée ce jour et sous réserve du respect du prévisionnel de trésorerie (incluant des versements par des tiers en attente), la Société estime désormais que son horizon de financement, qui était évalué à fin mai 2025 [2] , est allongé à fin août 2025 immédiatement, à fin septembre 2025 dans l'hypothèse de la réalisation de l'intégralité du volet 1 et au 1 er trimestre 2026 en cas de signature du contrat de prestation de service tel qu'annoncé plus haut (Volet 2).

Kalray tiendra le marché informé des prochaines étapes, et notamment la signature du contrat de prestation de services, et de la suite de son possible rapprochement capitalistique.

ANNEXE

Les BSA émis, ce jour, au profit d'OpenChip, ont les caractéristiques principales suivantes :

À condition que KALRAY soit sélectionnée au titre du contrat de prestation de services, les BSA permettraient la souscription, jusqu'au 31 juillet 2026, de 2 881 577 actions Kalray (en cas d'exercice des BSA, en supposant le capital par ailleurs inchangé, OpenChip détiendrait 20% du capital de Kalray) ;

Le prix de souscription de chaque action émise sur exercice des BSA sera égal à 0,69 euro (ce qui représente 160% de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse (celles des lundi 19 mai, mardi 20 mai et mercredi 21 mai 2025)) ;

Les BSA seraient non-cotés et, sauf accord de Kalray, incessibles ;

Le prix de chaque BSA est fixé à 0,09 euro (soit 20% de la moyenne des cours pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse (celles des lundi 19 mai, mardi 20 mai et mercredi 21 mai 2025).

OpenChip aurait par ailleurs la possibilité de demander à KALRAY, d'ici au 31 juillet 2026, l'émission de « Y » actions Kalray, étant précisé que :

« Y » serait calculé de la manière suivante : 51% = (X + Y) / (Nb2 + X + Y), « Nb2 » étant le nombre d'actions existantes à la date d'émission des actions et « X » le nombre d'actions pouvant être émis sur exercice des BSA, et ;

Le prix de souscription de chaque action ainsi émise serait égal à 120% de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la date d'émission des actions.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est un acteur majeur dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

À PROPOS DE OPENCHIP & SOFTWARE TECHNOLOGIES S.L

Openchip est une entreprise européenne pionnière dans les Systèmes sur Puce (SoCs) modulaires et économes en énergie basés sur RISC-V. Alliant développement logiciel innovant et expertise approfondie des systèmes, Openchip propose des solutions évolutives, sécurisées et durables pour le calcul haute performance (HPC), l'intelligence artificielle, les centres de données et les applications en périphérie (edge computing). Basée à Barcelone et présente en Espagne, en Italie, en Belgique, en Irlande et en Pologne, Openchip a le soutien de la commission européeen à travers des initiatives telles que l'European Processor Initiative et le Chips Act européen. Ses technologies permettent des avancées majeures dans des domaines comme la génomique, la science du climat, l'énergie, l'aérospatiale, et d'autres secteurs à fort impact sociétal.

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire en date du 30 avril 2024, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est limité au 31 août 2025 à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

