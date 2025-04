KALRAY : RÉSULTATS ANNUELS 2024 ET POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE

Comptes 2024 arrêtés mais non certifiés à ce jour ;

Chiffre d'affaires 2024 de 24,8 M€ (contre 25,8 M€ en 2023) ;

EBITDA 2024 de -8,2 M€ en ligne avec l'annonce d'un EBITDA de l'ordre de -8 M€ [1] (vs.-1,1 M€ en 2023) ;

Post clôture : vente de l'ensemble des actifs de la branche d'activité Entreprise « Data Acceleration Platform » pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 M$, avec un premier paiement immédiat de 12,5 M$ ;

Présentation de comptes sur la base du nouveau périmètre ;

Horizon de liquidité inchangé à fin mai 2025 et poursuite des discussions avec des partenaires permettant l'allongement de cet horizon ;

Report de la publication du rapport financier annuel 2024.

Grenoble, le 30 avril 2025 – KALRAY (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce ses résultats annuels 2024 provisoires. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire, après examen par le Conseil de Surveillance le 29 avril 2025. Les procédures d'audit sont encore en cours de réalisation, les commissaires aux comptes n'étant pas en mesure de procéder à ce jour à leur certification dans le contexte de risque sur la continuité d'exploitation à 12 mois.

Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray déclare :

« L'année 2024 a été extrêmement difficile pour Kalray, dans un environnement économique global très dégradé. Notre Société s'est retrouvée en grandes difficultés sur le plan financier tout en devant mener des investissements significatifs pour assurer notre feuille de route dans le cadre de notre prochaine génération de processeur, Dolomites TM.

Dans ce contexte, nous avons décidé de nous recentrer sur notre cœur de métier tout en changeant notre modèle commercial : Kalray entend offrir des solutions de design à la demande de solution d'accélération, valorisant ainsi une expertise et des actifs uniques.

En accord avec le Conseil de Surveillance, nous avons donc pris la décision de céder en février 2025 notre activité Data Acceleration Platform, qui impactait lourdement notre EBITDA et notre résultat net.

Cette première étape a permis de rembourser une partie de nos fournisseurs et créanciers. Nous avons également réussi la renégociation d'une large majorité de nos dettes fournisseurs avec nos principaux partenaires stratégiques et fournisseurs.

Kalray travaille activement à la signature d'un partenariat stratégique, qui nous permettrait de développer notre activité « semi-conducteur » et étendre notre visibilité financière, sans exclure le scénario d'une cession d'actifs ou d'un adossement. »

Compte tenu de la cession, intervenue début 2025, des activités Data Acceleration Platform , l'analyse des comptes consolidés non audités est donnée à titre d'information mais ne donne pas une image du nouveau périmètre d'activité de la Société. La Société a donc produit une analyse des comptes excluant la contribution des activités cédées.

RÉSULTATS 2024 CONSOLIDÉS

Au terme de l'exercice 2024, Kalray enregistre un chiffre d'affaires consolidé [2] de 24 824 K€, proche de l'an dernier (25 829 K€).

Le taux de marge brute s'établit à 51% au 31 décembre 2024 (contre 67% au 31 décembre 2023) conséquence de l'augmentation du prix des composants hardware et notamment des disques nvme (cette augmentation n'ayant pu être répercutée sur les prix de vente).

Le total des produits d'exploitation atteint 45 432 K€ au 31 décembre 2024 (contre 40 045 K€ au 31 décembre 2023) et intègre 15 677 K€ de production immobilisée avec la poursuite du développement de la nouvelle génération de produits (Dolomites TM ) et 3 082 K€ de subventions.

Les charges opérationnelles courantes progressent de +21% au 31 décembre 2024. Elles intègrent 14 422 K€ de charges externes (contre 11 399 K€ au 31 décembre 2023) dont de la sous-traitance liée au développement de la prochaine génération de processeurs, Dolomites TM . Celles-ci ont été arrêtées progressivement au 4 ème trimestre 2024 à la suite du changement de modèle.

Les charges de personnel s'établissent à 27 149 K€ (contre 21 373 K€ au 31 décembre 2023). Le total des effectifs de Kalray est de 215 personnes au 31 décembre 2024 (205 personnes au 31 décembre 2023). À noter que les charges de personnel au 31 décembre 2024 intégraient 14 266 K€ issue de l'activité Data Acceleration Platform qui a été cédée en février 2025 (75 personnes).

L'EBITDA [3] ressort à (8 188) K€ au 31 décembre 2024 contre (1 074) K€ au 31 décembre 2023, en ligne avec les annonces [4] . À noter que l'activité Data Acceleration Platform impacte l'EBITDA de (4 300) K€ en 2024.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 20 752 K€ au 31 décembre 2024 contre 15 190 K€ au 31 décembre 2023. Elles incluent l'amortissement de Coolidge™2 en année pleine et le complément de dépréciation de l'écart d'acquisition (« goodwill ») d'Arcapix.

Le résultat d'exploitation retraité [5] du CIR (d'un montant de 5 727 K€) s'élève à (23 213) K€ (à comparer à (11 808) K€ au 31 décembre 2023).

Après prise en compte du résultat financier (de (1 876) K€ liés à des pertes de change euro/dollar) et d'un résultat exceptionnel positif de 1 823 K€ (fin d'un projet subventionné), la perte nette s'établit à (23 266) K€ dont (11 261) K€ liés à Data Acceleration Platform .

RÉSULTATS 2024 DANS LE CADRE DU NOUVEAU PÉRIMETRE D'ACTIVITÉ EXCLUANT LA CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS CÉDÉES

En 2024, le chiffre d'affaires de Kalray est en hausse, passant de 1 540 K€ au 31 décembre 2023 à 3 605 K€ au 31 décembre 2024.

Le taux de marge brute s'établit à 37% au 31 décembre 2024.

Le total des produits d'exploitation atteint 21 001 K€ au 31 décembre 2024 et intègre 13 686 K€ de production immobilisée avec la poursuite du développement de la nouvelle génération de produits (Dolomites TM ) et 3 082 K€ de subventions.

L'EBITDA 2024 est en légère amélioration à (3 888) K€ à comparer à (4 851) K€ en 2023. Il tient compte d'une hausse des charges de personnel de +20% par rapport au 2023 à 12 883 K€ et d'une hausse des charges externes (notamment sous-traitance) de +27%, qui ont depuis été considérablement réduites dans le cadre du plan de réduction des coûts annoncés le 19 septembre 2024.

Le résultat d'exploitation retraité du CIR est de (12 274) K€ (à comparer à (11 485) K€ en 2023). Le résultat net est de (12 005) K€.

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

Les capitaux propres de Kalray s'élèvent à 34 634 K€ au 31 décembre 2024 contre 49 710 K€ au 31 décembre 2023, intégrant la perte de l'exercice.

La trésorerie disponible de Kalray s'élevait à 1 699 K€ au 31 décembre 2024 contre 13 209 K€ au 31 décembre 2023. La consommation de trésorerie s'explique essentiellement par les investissements en R&D sur la prochaine génération de processeur, Dolomites TM , partiellement compensés par l'amélioration du besoin en fonds de roulement (variation positive de 3,7 M€), le tirage de 3 M€ sur la solution de financement évolutive (« Dynamic Revolving Credit Facility », ci-après « RCF ») avec BNP Paribas ainsi que le tirage de la première tranche de 6 M€ de l'emprunt obligataire avec IRIS (mise en place en juillet 2024).

Post clôture, Kalray rappelle avoir vendu son activité Data Acceleration Platform [6] , comprenant l'ensemble des actifs relié à son offre Ngenea et le personnel associé (environ 75 personnes), à la société américaine DataCore Software (« DataCore »), pour un montant total pouvant atteindre 20 M$, comprenant un paiement immédiat de 12,5 M$ bruts, un contrat de prestations de service de 2,5 M$, à facturer sur l'exercice 2025, et un complément de prix pouvant aller jusqu'à 5 M$, sous réserve de critères de performance commerciale de DataCore sur la ligne de produit Ngenea vendue sur l'exercice 2025 (et payable au premier semestre 2026).

Les dettes fournisseurs s'élèvent à 27 556 K€ au 31 décembre 2024 dont 7 344 K€ liés à Data Acceleration Platform et 20 212 K€ sur le périmètre restant (dont 16 M€ faisant l'objet d'un étalement à la suite des négociations menées par la Société avec ses fournisseurs et partenaires stratégiques).

Les dettes financières s'élèvent à 12 976 K€ (contre 10 207 K€ au 31 décembre 2023) et intègrent 4 432 K€ d'avances conditionnées et 8 544 K€ de dettes bancaires (correspondant au PGE amortissable sur 4 ans à compter de mi-2022, la tranche du RCF de 3 M€ - remboursée dans son intégralité post clôture - et la première tranche obligataire avec IRIS).

À la suite de la cession de de la filiale « Data Acceleration Platform » annoncée dans le communiqué de presse du 5 février 2025 et des discussions menées avec les partenaires stratégiques et fournisseurs, la Société rappelle son horizon de liquidité à fin mai 2025 [7] , sous réserve du respect du prévisionnel de trésorerie (incluant des versements par des tiers en attente).

POURSUITE DES DISCUSSIONS SUR L'ACTIVITE SEMI-CONDUCTEUR

Kalray rappelle sa stratégie précédemment annoncée visant (i) à développer son activité “semi-conducteur” au travers d'offres de services ou (ii) à procéder à des cessions d'actifs (options annoncées dans les communiqués du 19 septembre 2024 et du 4 décembre 2024). Les discussions se poursuivent en ce sens avec des partenaires stratégiques.

Kalray attire l'attention des investisseurs sur le fait que les négociations en cours peuvent aboutir ou non à la réalisatio n de l'opération. Dans l'hypothèse où celles-ci n'aboutiraient pas dans le délai de son horizon de liquidité fixé plus haut, la Société pourrait ne plus être en mesure de faire face à ses échéances financières.

La Société tiendra le marché informé sur la suite de ces négociations et va poursuivre en parallèle l'étude du cadre juridique le plus adéquat à la mise en œuvre de ces opérations.

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire en date du 30 avril 2024, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est limité au 31 mai 2025. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

Annexes (non audit ées)

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Données en M€ - normes françaises 2024 EBITDA (8 188) Dotations aux amortissements sur immobilisations et dotations aux provisions et dépréciations (20 752) Résultat d'exploitation (28 940) CIR 5 727 Résultat d'exploitation retraité du CIR* (23 213)

* Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RÉSULTAT D'EXPLOITATION EXCLUANT LA CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS CÉDÉES

Données en M€ - normes françaises – non audités 2024 EBITDA (3 888) Dotations aux amortissements sur immobilisations et dotations aux provisions et dépréciations (13 098) Résultat d'exploitation (16 986) CIR 4 712 Résultat d'exploitation retraité du CIR* (12 274)

* Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherch

Compte de résultats (non audités)

K€ - normes françaises FY2023 FY2024 FY 24 ( Data Acceleration Platform ) FY 2024

(Semi-conducteur) Chiffre d'affaires 25 829 24 824 21 219 3 605 Subventions 1 916 3 082 0 3 082 Production immobilisée (R&D) 12 177 15 677 1 991 13 686 Autres produits 123 1 849 1 221 628 PRODUITS D'EXPLOITATION 40 045 45 432 24 431 21 001 Achats et variation de stocks (8 345) (12 049) (9 765) (2 284) Charges d'exploitation (32 774) (41 571) (18 966) (22 605) dont charges de personnel (21 373) (27 149) (14 266) (12 883) dont autres charges externes (11 401) (14 422) (4 700) (9 722) EBITDA (1 074) (8 188) (4 300) (3 888) Dotations aux amortissements et provisions (15 190) (20 752) (7 654) (13 098) RESULTAT D'EXPLOITATION (16 264) (28 940) (11 954) (16 986) CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 4 456 5 727 1 015 4 712 RESULTAT D'EXPLOITATION RETRAITE (avec CIR)* (11 808) (23 213) (10 939) (12 274) RESULTAT FINANCIER 153 (1 876) (299) (1 577) RESULTAT EXCEPTIONNEL (39) 1 823 (23) 1 846 RESULTAT NET (11 694) (23 266) (11 261) (12 005)

* Résultat d'exploitation retraité : Résultat d'exploitation + Crédit Impôt Recherche

Bilan (non audit2S)

K€ ACTIF – normes françaises Au 31/12/2023 Au 31/12/2024 Immobilisations incorporelles 41 940 57 544 Dont écart d'acquisition 2 336 764 Immobilisations corporelles 5 537 4 731 Immobilisations financières 602 607 ACTIF IMMOBILISE 48 079 62 882 Stocks 4 216 3 940 Créances Clients 10 395 7 532 CIR, CICE, créances fiscales & subventions 3 737 9 376 Disponibilités 13 209 1 699 ACTIF CIRCULANT 31 556 22 547 Comptes de régularisation (CCA) 881 2 710 TOTAL ACTIF 80 517 88 139

K€ PASSIF 31 décembre 2023 31 décembre 2024 CAPITAUX PROPRES 49 710 34 634 Provisions 1 399 4 445 Avances conditionnées 6 936 4 432 Emprunts bancaires 3 271 8 544 Fournisseurs 7 966 27 556 Dettes fiscales et sociales 4 170 6 875 Autres dettes 6 931 1 637 TOTAL DETTES ET PROVISIONS 30 672 53 489 Produits constatés d'avance 135 16 TOTAL PASSIF 80 517 88 139

tableau des flux de trésorerie ((non auditéS)

Tableau de flux de Trésorerie – normes françaises 31-déc-23 31-déc-24 Capacité d'Autofinancement 3 697 (4 726) Variation du besoin en fonds de roulement (5 843) 3 692 Flux de trésorerie lié à l'activité (2 146) (1 034) Immobilisations (8 436) (8 407) R&D capitalisée (12 177) (15 177) Subventions d'investissement 4 269 3 658 Autres dettes (163) (123) Flux de trésorerie lié aux investissement (16 507) (20 050) Acquisition d'Immobilisations - FREE CASH-FLOW (18 653) (21 084) Augmentation de Capital 217 - Remboursement dettes financières (1 328) 7 931 Avances conditionnées 627 1 354 Flux lié aux opérations financières (484) 9 285 Ecart de change 148 287 Variation de la trésorerie (18 989) (11 511) Trésorerie d'ouverture 32 198 13 209 Trésorerie de clôture 13 209 1 698

