KALRAY : KALRAY PRÉSENTE SES SOLUTIONS POUR LE CALCUL ET LE STOCKAGE HAUTE PERFORMANCE AU DELL TECHNOLOGIES WORLD 2023

Kalray, partenaire ETC (Extended Technology Complete Partner) de Dell Technologies, démontrera comment ses produits matériels et logiciels, combinés aux solutions de Dell, répondent aux défis des clients ayant des besoins en calculs intensifs.

Grenoble – France, le 27 avril 2023 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, a le plaisir d'annoncer sa participation à l'évènement Dell Technologies World, en tant que partenaire Dell ETC, du 22 au 25 mai 2023, à Las Vegas.

Dell Technologies World (DTW) est un événement annuel majeur qui rassemble les leaders de l'industrie, les experts et les clients autour des dernières tendances et innovations en matière de technologie. L'événement couvre un large éventail de sujets et attire des milliers de participants du monde entier.

Kalray participera au salon DTW en tant que partenaire ETC de Dell Technologies. Le programme ETC est un programme de partenariat, qui consiste à proposer des solutions tout-en-un, combinant des solutions des partenaires ETC avec les offres de Dell Technologies en matière de serveurs, de stockage et de réseaux, dans le but de créer une proposition de valeur à la pointe de l'industrie.

À travers ses solutions, Kalray répond aux défis des entreprises devant traiter des flux massifs de données, pour des cas d'utilisation tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le calcul haute performance, le traitement des données IoT et les données non structurées. Les principaux marchés sont les sciences de la vie, l'industrie, la recherche ou encore la finance, qui ont tous besoin de traiter et de gérer des données non structurées de manière rapide et efficace, quel que soit l'endroit où ces données sont stockées.

« Il s'agit d'une excellente opportunité pour Kalray de présenter son portefeuille unique de solutions pour le calcul et le stockage haut performance », déclare Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray . « Notre participation en tant qu'exposant et les activités de présentation conjointes au Dell Technologies World font partie de notre stratégie visant à accélérer notre mise sur le marché et à renforcer notre offre avec notre partenaire Dell Technologies. »

pixstor™ et ngenea® , combinées aux solutions de Dell Technologies, offrent aux clients des solutions, tout-en-un, faciles à utiliser, permettant d'optimiser le stockage pour les flots de données toujours plus complexes et nécessitant toujours plus de performance. Le stockage « Tier-Zero [1] » de pixstor™ permet aux clients d'augmenter considérablement les performances de stockage, tandis que ngenea® améliore l'efficacité globale de l'infrastructure du client en consolidant les environnements de stockage tels que Dell PowerScale, ECS, et en simplifiant la gestion des données de manière globale.

Associées aux cartes DPU de Kalray, ces solutions permettent à Kalray de proposer une offre unique de stockage matérielle et logicielle.

Lors du Dell Technologies World, les visiteurs pourront découvrir les solutions primées de Kalray en action sur le stand #1729 , à travers plusieurs démonstrations produits :

La fonctionnalité de recherche de pixstor™ : celle-ci réduit significativement le temps de recherche des données, à travers l'ensemble de l'espace unifié de stockage, sans ouvrir un seul fichier.

: celle-ci réduit significativement le temps de recherche des données, à travers l'ensemble de l'espace unifié de stockage, sans ouvrir un seul fichier. HSM (Hierarchical Storage Management) : ngenea® contrôle la réplication de site à site et le "cloud bursting [2] ", sans nécessiter de privilèges administratifs ou d'expertise cloud, facilitant ainsi de manière drastique l'accès aux données où qu'elles se trouvent.

: ngenea® contrôle la réplication de site à site et le "cloud bursting [2] ", sans nécessiter de privilèges administratifs ou d'expertise cloud, facilitant ainsi de manière drastique l'accès aux données où qu'elles se trouvent. La gestion de flots de données distribués : ngenea® permet de synchroniser et de mettre à jour les données, à l'échelle mondiale, même avec des centaines de milliers de changements par heure.

: ngenea® permet de synchroniser et de mettre à jour les données, à l'échelle mondiale, même avec des centaines de milliers de changements par heure. Le serveur de stockage Dell accéléré par les cartes DPU de Kalray : la solution NVMe Tier-0 haute performance, basée sur les cartes d'accélération DPU (Data Processing Unit) de Kalray et le serveur de Dell Technologies, sera présentée en démonstration. Conçue pour les charges de travail et les applications ayant un fort besoin en traitement de données, cette solution offre des avantages uniques en termes de performance, performance par watt et performance par euro.

Pour assister aux démonstrations produits et rencontrer nos équipes : https://www.kalrayinc.com/dtw-2023

À propos de KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres. Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance.

Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



[1] Le tiering est une méthode de stockage consistant à hiérarchiser les données en fonction de leur importance et de leur fréquence d'utilisation, en assignant différents types de supports de stockage pour réduire les coûts. Le stockage Tier-0 basé sur des disque Flash SSD permet de gérer les données les plus critiques, nécessitant un accès rapide et un niveau de sécurité élevé.

[2] Le cloud bursting permet de répartir la charge entre cloud public et cloud privé, permettant ainsi d'absorber et de gérer les pics d'activités, pour une meilleure continuité de service et une réduction des coûts.

