KALRAY : KALRAY ÉTEND SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN AVEC UN ACCORD DE DISTRIBUTION ET DE REVENTE AVEC JBandA

Cet accord stratégique vise à accélérer le déploiement des solutions innovantes de gestion des données et de stockage, basées sur la technologie DPU de Kalray, en ciblant dans un premier temps les marchés des médias et de l'IA

Grenoble, le 28 novembre 2023 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) , leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, et JB&A, leader de la distribution de solutions technologiques en Amérique du Nord, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique visant à distribuer les solutions de gestion et de stockage de données de Kalray et pixitmedia [1] sur le marché américain, en ciblant dans un premier temps l'industrie des médias et du divertissement et les solutions d'IA.

JB&A est un distributeur de premier plan de produits et de solutions technologiques au service d'un large éventail d'industries, parmi lesquelles la radiodiffusion, la postproduction, les événements en direct, etc. JB&A est une filiale de DCC, un groupe international de premier plan dans le domaine des ventes, marketing et support. L'accord stratégique entre JB&A et Kalray est conçu pour porter la croissance des deux partenaires en Amérique du Nord à partir de 2024.

Dans le cadre de cet accord, JB&A distribuera aux États-Unis le portefeuille complet de solutions de gestion et de stockage de données de Kalray, y compris sa nouvelle solution de stockage rapide basée sur son processeur DPU (Data Processing Unit), la NG-Box, intégrée au serveur rack Dell PowerEdge R750. NG-Box est une unité de stockage NVMe désagrégée qui permet à ses utilisateurs de gérer de façon optimale des traitements de données non structurées et leur offre une solution sur site fiable, rapide et évolutive pour stocker les flux de données les plus exigeants au monde. Partenaire de Dell Technologies, Kalray combine ses solutions avec celles de Dell pour commercialiser une offre qui répond aux défis de l'analyse et du traitement intensif des données pour un rapport performance-prix inégalé.

L'accord prévoit en particulier que :

JB&A mettra en place un centre d'intégration sur son site du Mississippi pour fabriquer, intégrer et expédier les solutions de Kalray et pixit media ;

media ; JB&A distribuera les solutions de Kalray et pixit media à ses clients dans toute l'Amérique du Nord ;

JB&A fera la promotion des solutions Kalray et pixit media auprès de son vaste écosystème de revendeurs et de clients.

« Nous nous réjouissons du lancement de ce partenariat stratégique avec JB&A , » a déclaré Éric Baissus, CEO de Kalray. « JB&A est un partenaire idéal pour Kalray en Amérique du Nord compte tenu de son expertise, de son expérience et de son réseau unique sur les principaux marchés que nous servons aujourd'hui . »

« Kalray et sa filiale pixit media proposent un vaste portefeuille de solutions pour les applications gourmandes en traitement de données, en particulier pour l'IA et l'industrie des médias et du divertissement, » a déclaré Greg Burgess, SVP JB&A. « Ce marché présente un immense potentiel pour Kalray et nous sommes impatients de travailler ensemble pour étendre leur présence aux États-Unis. »

À PROPOS DE KALRAY

Kalray est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge.

Kalray propose une gamme complète de produits et solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

À PROPOS DE JB&A

JB&A est un distributeur de premier plan de produits et de solutions technologiques, au service d'un large éventail de secteurs, notamment la diffusion, la post-production, les événements en direct et bien d'autres encore. En mettant l'accent sur un service à la clientèle exceptionnel et un portefeuille de solutions technologiques de pointe, JB&A se consacre à aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de production et de création de contenu. Pour plus d'informations, visitez le site www.jbanda.com

[1] Filiale de Kalray et leader mondial des solutions logicielles de stockage et de gestion et d'orchestration des données pour l'industrie des médias et du divertissement