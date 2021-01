KALRAY : KALRAY AU COEUR DE LA " BLUEBOX 3.0 " DU LEADER AUTOMOBILE NXP

Lancement par NXP, le leader mondial des semi-conducteurs pour le marché automobile,

de sa plateforme pour les prochaines générations de voitures.

Grenoble - France, le 11 janvier 2021 - Après 2 années de collaboration et un investissement stratégique de NXP Semiconductors, Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs intelligents, est heureux d'annoncer la disponibilité de son processeur MPPA® Coolidge(TM) au cœur de la plateforme BlueBox 3.0 de NXP Semiconductors, qui vient d'être officiellement lancée par NXP lors du salon CES 2021.

Les constructeurs automobiles sont à la recherche de plateformes matérielles et logicielles ouvertes, sûres et performantes, leur permettant de concevoir leurs prochaines générations de voitures et de supporter l'ajout de nouvelles fonctionnalités en particulier d'aide à la conduite (« Advanced Driver-Assistance Systems »), de monitoring ou de conduite autonome (« Autonomous Driving »).

Afin de répondre à ce besoin, NXP, leader mondial dans le domaine des semi-conducteurs pour l'industrie automobile, et Kalray, ont développé une nouvelle génération de plateforme : la Bluebox 3.0. Cette solution, qui intègre en particulier la dernière génération des processeurs de Kalray, vise à fournir un environnement complet, matériel et logiciel aux constructeurs de véhicules et à leurs partenaires, pour leur permettre de développer facilement leurs prochaines générations de véhicules.

La disponibilité de cette nouvelle génération de BlueBox est un véritable accomplissement. Avec la Bluebox 3.0, NXP et Kalray proposent au marché automobile une solution intégrée et évolutive, qui a pour vocation d'être une référence sur le marché. La BlueBox 3.0 est également soutenue par un solide écosystème de partenaires.

NXP et Kalray entendent maintenant répondre ensemble aux opportunités commerciales liées à la Bluebox. Dans le cadre de cette collaboration, NXP apporte également un soutien notable à Kalray en termes de ventes, marketing, expertise automobile et support technique à l'échelle mondiale. Ce partenariat structurant pour Kalray a d'ailleurs été renforcé par un investissement stratégique de NXP en avril 2020, ayant pour objectif, en particulier, de participer au financement de la feuille de route de Kalray sur le segment automobile.

« Nous sommes très heureux de participer au lancement officiel de la BlueBox 3.0 de NXP qui intègre notre toute dernière génération de processeur. C'est une étape très importante pour Kalray dans notre stratégie pour adresser le marché de l'automobile » déclare Éric Baissus, Président du directoire de Kalray. « Kalray se positionne comme une alternative souveraine sur le marché stratégique des processeurs pour systèmes intelligents. C'est donc une grande fierté de collaborer avec un acteur européen d'envergure tel que NXP Semiconductors sur la BlueBox 3.0. »

Le processeur intelligent MPPA® (« Massively Parallel Processor Array ») de Kalray a été conçu pour élaborer des systèmes intelligents complets qui seront au cœur d'un nombre croissant d'applications telles que les véhicules autonomes, les serveurs de stockage intelligents, les datacenters de nouvelle génération, les réseaux télécoms 5G et bien d'autres. Les processeurs intelligents de Kalray sont non seulement capables d'exécuter des algorithmes d'IA, mais également d'exécuter simultanément de nombreux traitements différents tels que des algorithmes mathématiques, le traitement du signal, des piles de logiciels de réseau ou de stockage. Cette capacité de traitement hétérogène et de façon parallèle constitue un besoin essentiel pour les marchés du « Edge Computing ». Un besoin, auquel Coolidge(TM), le processeur MPPA® de 3ème génération de Kalray en cours de commercialisation, peut répondre dès maintenant grâce à son architecture unique.

Plus d'information: https://media.nxp.com/news-releases/news-release-details/nxp-announces-bluebox-30-development-platform-safe-automotive

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d'analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots... L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu'une suite logicielle, s'adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 78 CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

communication@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92