KALRAY : KALRAY ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE SA NOUVELLE SOLUTION DE STOCKAGE NVME, NG-BOX, DÉDIÉE À L'IA ET AUX TRAITEMENTS DE DONNÉES INTENSIFS

Basée sur les cartes DPU de Kalray et sur les serveurs PowerEdge de Dell, la NG-Box offre un stockage rapide et évolutif pour les traitements de données les plus exigeants, dont en particulier les traitements en Intelligence Artificielle (IA).

Denver, Colorado – USA & Grenoble – France, 14 novembre 2023 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des don n ées du Cloud au Edge, annonce la disponibilité de la NG-Box, un système de stockage NVMe désagrégé combinant les serveurs PowerEdge de Dell avec les cartes d'accélération de stockage utilisant les processeurs DPU de Kalray. La NG-Box est conçue pour exceller dans la gestion des traitements de données non structurées et offre une solution de stockage rapide (Tier 0) fiable, rapide, et extensible pour les traitements de données les plus exigeants.

Kalray présente ce jour la NG-Box au SuperComputing 2023 (SC23) à Denver, Colorado, l'un des plus grands événements mondiaux axés sur les technologies HPC et IA. La performance délivrée par la NG-Box dépasse les 80 Go/seconde par serveur. Des tests de l'industrie tels que IO Zone et FIO montrent une performance doublée par rapport à une version du serveur sans carte d'accélération DPU et une latence de transaction considérablement réduite. De plus, la NG-Box facilite fortement l'adoption de la norme NVMe-over-Fabric, ce qui en fait une solution parfaite pour toutes les applications très gourmandes en calculs, en particulier autour de l'IA.

La NG-Box fait partie de la plateforme de gestion des données NGenea de Kalray, qui comprend également NG-Stor et NG-Hub. NG-Stor est une solution logicielle de stockage parallèle haute performance qui peut facilement gérer des pétaoctets de données et des milliards de fichiers. NG-Hub est une plateforme de management des données qui permet d'automatiser et d'orchestrer les mouvements de données lors de traitements complexes comme ceux de l'IA. Ensemble, la suite de produits NGenea de Kalray offre, aux entreprises et aux data centers, une plateforme de gestion et de stockage de données, spécialisée pour les traitements des données les plus exigeants, optimisant à la fois la performance du traitement et réduisant le coût du stockage dans son ensemble.

Au SC23, aux côtés de Dell Technologies, Kalray présentera également comment NGenea, combinée avec l'offre de Dell Technologies, offre une solution unique pour répondre aux défis les plus importants d'aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Pour en savoir plus sur la présence de Kalray au SC23, visitez : https://kalrayinc.ac-page.com/sc23 .

La solution NGenea de Kalray est disponible via Kalray et Dell Technologies. Kalray est partenaire de Dell Technologies et intègre ses solutions avec les serveurs, le stockage et les réseaux de Dell pour créer des solutions de premier plan.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces et plus économes en énergie.

L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, l'automobile, et biens d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com

