KALRAY : FIN DE LA LIGNE DE FINANCEMENT (" EQUITY LINE ")

Grenoble, le 10 février 2026 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), fournisseur de technologies et de solutions matérielles et logicielles dédiées au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce la fin de sa ligne de financement ( equity line ) mise en place avec IRIS le 11 juillet 2024.

Au total, la Société a levé 6 M€ au titre de cette ligne de financement, via l'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles. Les dernières ORA en circulation détenues par la société IRIS ont été remboursées le 19 janvier 2026. La société n'a pas souhaité tirer la totalité de sa ligne de financement disponible (4 M€ restants) et a mis fin au contrat. À compter de ce jour, plus aucun instrument dilutif lié à ce contrat n'existe ou ne peut être émis.

À ce jour, la Société n'entend pas mettre en place de nouveau dispositif de ce type.

Prochaine publication : résultats annuels 2025 le jeudi 23 avril 2026

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs visant les applications traitant des flux massifs de données en particulier via l'intelligence artificielle. A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique, ainsi que les solutions associées, permettant à ses clients de bâtir des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et moins gourmandes en énergie.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray (dits DPU ou xPU) sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie, en complément des approches traditionnelles (CPU & GPU). L'offre de Kalray comprend des solutions d'accélérations (matérielle et logicielle) ainsi qu'une offre de co-développement - ou de design à la demande - de processeurs et de solutions d'accélérations optimisées pour des usages spécifiques, dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers, les AI Gigafactories, les télécoms, le spatial, la défense, et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte entre autres parmi ses investisseurs NXP Semiconductors, CEA, Safran, Bpifrance. www.kalrayinc.com

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont ceux décrits en annexe 1 du rapport de gestion du directoire 2025, et disponible sur son site internet. L'attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur le fait que l'horizon de financement actuel de la Société est allongé au-delà du 30 juin 2026 à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.

