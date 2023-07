KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Grenoble - France, le 4 juillet 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 252

Solde en espèces : 220 757,51 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 102 533 titres 2 005 870,98 € 2 330 transactions VENTE 107 987 titres 2 116 432,35 € 2 348 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 706

Solde en espèces : 110 196,07 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 330 102 533 2 005 870,98 2 348 107 987 2 116 432,35 02/01/2023 15 1089 18845,25 26 1395 24499,41 03/01/2023 18 971 17147,08 15 691 12305,95 04/01/2023 30 1446 25713,64 12 575 10300,21 05/01/2023 27 923 16234,74 14 598 10570,13 06/01/2023 51 1517 26331,93 26 2117 36900,37 09/01/2023 5 321 5774,69 47 2012 36039,75 10/01/2023 26 1342 24283,62 14 1021 18271,51 11/01/2023 35 1100 19415 10 491 8851,16 12/01/2023 15 510 8769,14 25 738 12806,15 13/01/2023 4 99 1723,32 13 306 5356,29 16/01/2023 0 0 0 20 1258 22779,99 17/01/2023 23 853 15588,58 18 978 18107,67 18/01/2023 0 0 0 31 1448 27747,44 19/01/2023 20 648 12508,41 11 310 6065,99 20/01/2023 7 416 7835,57 8 442 8445,69 23/01/2023 5 315 6113,49 12 498 9831,42 24/01/2023 6 186 3615,8 8 139 2737,22 25/01/2023 17 871 17407,54 8 510 10273,49 26/01/2023 5 121 2497 11 734 15388,09 27/01/2023 11 606 12196,36 18 490 10052,5 30/01/2023 14 571 11638,35 9 182 3783,74 31/01/2023 11 399 7971,58 10 421 8481 01/02/2023 0 0 0 15 375 7607,25 02/02/2023 12 621 12711,12 14 646 13377,63 03/02/2023 14 561 11344,82 17 926 19011,98 06/02/2023 27 1158 23347,02 4 240 4899,5 07/02/2023 24 874 17310,27 21 906 18019,07 08/02/2023 2 100 2000 13 450 9023,49 09/02/2023 29 1071 21365,06 13 245 4907,5 10/02/2023 31 1538 30119,58 18 827 16301,58 13/02/2023 30 1782 34508,61 7 434 8434,57 14/02/2023 23 1090 20389 16 627 11772,43 15/02/2023 20 760 14242,02 47 2103 39797,38 16/02/2023 10 531 10073,23 35 2248 43529,6 17/02/2023 20 812 15724,62 1 50 975 20/02/2023 29 1543 29236,61 0 0 0 21/02/2023 28 1398 26117,02 26 1348 25319,75 22/02/2023 23 1559 29003,01 0 0 0 23/02/2023 4 170 3147,19 20 1142 21251,36 24/02/2023 33 1218 22232,52 1 15 278,4 27/02/2023 11 510 9016,39 13 899 16000,4 28/02/2023 26 1103 19408,39 6 500 8860,8 01/03/2023 7 350 6132 25 1692 29849,42 02/03/2023 7 260 4581,41 32 2143 38271,62 03/03/2023 13 788 14245,39 6 320 5824,38 06/03/2023 20 895 16140,16 19 1035 18740,64 07/03/2023 20 898 15963,03 0 0 0 08/03/2023 25 1072 18762,68 0 0 0 09/03/2023 13 406 6979,75 13 253 4368,05 10/03/2023 25 1086 18464,5 23 1056 17924,76 13/03/2023 32 1291 21650,07 16 1025 16987,63 14/03/2023 28 1032 17041,52 22 1406 23299,25 15/03/2023 33 926 15087,6 1 77 1227,38 16/03/2023 19 757 11893,83 28 1437 22864,39 17/03/2023 29 1020 16388,85 29 1067 17360,62 20/03/2023 28 1053 16431,54 19 953 14967,72 21/03/2023 1 1 15,96 42 1622 25908,69 22/03/2023 24 821 13038,05 40 1886 30252,19 23/03/2023 1 125 2017,5 32 1313 21554,08 24/03/2023 52 1848 30058,09 11 1195 19258,74 27/03/2023 22 1122 17767,77 3 125 1982,5 28/03/2023 17 560 8749,5 13 608 9549,25 29/03/2023 13 669 10516,48 49 1355 21459,81 30/03/2023 14 480 7595,86 17 643 10246,91 31/03/2023 27 1365 21398,15 20 558 8782,53 03/04/2023 14 315 5038,49 37 2099 33713,93 04/04/2023 15 977 16125,58 50 1442 23641,45 05/04/2023 31 1448 23458,32 25 1192 19356,53 06/04/2023 15 386 6329,09 28 990 16298,77 11/04/2023 0 0 0 16 564 9796,62 12/04/2023 7 446 7896,83 1 100 1800 13/04/2023 32 1186 20671,98 17 694 12215,09 14/04/2023 0 0 0 26 1130 20450,63 17/04/2023 8 332 6258,4 17 553 10496,11 18/04/2023 42 1739 32113,59 1 120 2251,2 19/04/2023 7 475 8490,01 10 375 6738,71 20/04/2023 47 2215 39099,62 0 0 0 21/04/2023 38 1808 31350,72 33 1205 21011,71 24/04/2023 30 1004 17262,47 2 150 2596,01 25/04/2023 9 410 6860,82 1 1 16,74 26/04/2023 37 826 13619,01 4 161 2666,39 27/04/2023 37 624 10080,35 0 0 0 28/04/2023 3 100 1606 55 2162 35263,3 02/05/2023 4 186 3211,53 24 1112 19136,41 03/05/2023 12 409 7109,85 27 821 14364,3 04/05/2023 20 1025 17892,71 14 677 11930,36 05/05/2023 0 0 0 21 841 14695,21 08/05/2023 3 40 700,8 20 873 15408,19 09/05/2023 13 560 9895,93 27 1004 17878,83 10/05/2023 18 779 13861,37 15 637 11365,29 11/05/2023 3 251 4518,45 22 807 14582,17 12/05/2023 32 1354 24516,61 11 518 9452,77 15/05/2023 14 771 13788,33 5 151 2707,6 16/05/2023 23 1368 24195,13 11 692 12362,65 17/05/2023 21 619 10920,27 17 837 14778,57 18/05/2023 13 395 7093,92 18 1140 20329,85 19/05/2023 15 417 7567,47 32 917 16693,53 22/05/2023 34 1908 34416,69 17 1042 18885,52 23/05/2023 23 774 13721,78 14 602 10643,48 24/05/2023 21 620 10948,46 15 595 10540,66 25/05/2023 4 122 2165,24 40 1727 31466,11 26/05/2023 7 523 9975,44 19 830 15786,1 29/05/2023 6 400 7602 8 435 8570,98 30/05/2023 13 527 10944,1 5 173 3711,54 31/05/2023 25 1296 26239,46 13 772 15847,23 01/06/2023 2 100 2072,5 26 1213 25617,95 02/06/2023 29 1240 29130,33 50 1643 38587,5 05/06/2023 6 373 9060,92 27 875 22661,63 06/06/2023 26 2087 53649,47 10 452 11875,98 07/06/2023 18 862 22115,39 29 1373 35982,35 08/06/2023 35 2389 60536,54 8 406 10559,69 09/06/2023 18 910 22596,21 27 1755 44441,87 12/06/2023 21 907 23392,53 25 945 25110,92 13/06/2023 14 709 17935,71 7 326 8373,7 14/06/2023 0 0 0 37 1390 36404,1 15/06/2023 22 868 23091,58 41 2308 62685,74 16/06/2023 25 1429 39246,77 3 120 3332 19/06/2023 34 1490 39181,93 10 692 18814,79 20/06/2023 16 875 22599,24 17 1580 41091,38 21/06/2023 21 1282 33051,24 24 994 26218,64 22/06/2023 31 1279 31921,79 8 601 15020,73 23/06/2023 5 215 5320,5 18 1549 39042,85 26/06/2023 25 1378 34206,65 19 664 17122,5 27/06/2023 29 1423 34005,29 44 2121 52198,45 28/06/2023 10 501 13278 53 2200 58719,1 29/06/2023 10 468 12823,71 31 1335 37586,52 30/06/2023 26 1585 45280,6 3 200 5890

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.

Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com



CONTACTS INVESTISSEURS



Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

A nne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 72 CONTACTS PRESSE



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZlxYJZvZGadlZ2flcabZ5KYm5xixmacaZaZlpNql8eUa2uWyWZnm5rGZnFhnG5o

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80792-cp_kalray_bilan_semestriel_liquidite_juin2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com