KALRAY : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2021

Grenoble, le 2 juillet 2021 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 7 810

Solde en espèces: 190 648,92 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 17 301 titres 583 472,37 € 507 transactions VENTE 14 971 titres 533 711,24 € 477 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 480

Solde en espèces: 240 410,05 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 250 000,00

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique), Kalray sert des clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les constructeurs automobiles. Pour plus d'informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com

CONTACTS INVESTISSEURS

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalray.eu

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

kalray@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 78 CONTACTS PRESSE

Loic HAMON

communication@kalray.eu

Tel. 04 76 18 90 71



ACTUS finance & communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. 04 72 18 04 92

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 507 17 301 583 472,37 477 14 971 533 711,24 04/01/2021 0 0 0 24 680 21355,6 05/01/2021 19 569 18168,8 5 220 7248,1 06/01/2021 8 516 16114,32 5 105 3347 07/01/2021 6 573 18203,98 18 545 17413,3 08/01/2021 6 371 11662,39 8 505 16394,98 11/01/2021 0 0 0 11 305 10253 12/01/2021 0 0 0 13 522 19353,99 13/01/2021 2 146 5110 0 0 0 14/01/2021 13 700 24274,53 21 728 26216,23 15/01/2021 0 0 0 4 90 3354 18/01/2021 0 0 0 7 428 17500,02 19/01/2021 0 0 0 22 607 27941 20/01/2021 0 0 0 4 73 3640 21/01/2021 0 0 0 5 280 12853,01 22/01/2021 0 0 0 7 110 4560 25/01/2021 0 0 0 0 0 0 26/01/2021 0 0 0 3 150 5600 27/01/2021 0 0 0 4 120 4769,5 28/01/2021 0 0 0 0 0 0 29/01/2021 0 0 0 0 0 0 01/02/2021 0 0 0 0 0 0 02/02/2021 0 0 0 0 0 0 03/02/2021 0 0 0 6 140 5715 04/02/2021 0 0 0 1 30 1350 05/02/2021 0 0 0 0 0 0 08/02/2021 0 0 0 8 443 21220,9 09/02/2021 0 0 0 0 0 0 10/02/2021 0 0 0 0 0 0 11/02/2021 0 0 0 0 0 0 12/02/2021 0 0 0 0 0 0 15/02/2021 0 0 0 0 0 0 16/02/2021 0 0 0 0 0 0 17/02/2021 0 0 0 0 0 0 18/02/2021 0 0 0 0 0 0 19/02/2021 0 0 0 0 0 0 22/02/2021 0 0 0 0 0 0 23/02/2021 0 0 0 0 0 0 24/02/2021 0 0 0 0 0 0 25/02/2021 0 0 0 0 0 0 26/02/2021 0 0 0 0 0 0 01/03/2021 0 0 0 0 0 0 02/03/2021 0 0 0 0 0 0 03/03/2021 0 0 0 0 0 0 04/03/2021 0 0 0 0 0 0 05/03/2021 1 0 0 1 0 0 08/03/2021 0 0 0 0 0 0 09/03/2021 0 0 0 0 0 0 10/03/2021 0 0 0 0 0 0 11/03/2021 0 0 0 0 0 0 12/03/2021 0 0 0 0 0 0 15/03/2021 0 0 0 0 0 0 16/03/2021 0 0 0 0 0 0 17/03/2021 0 0 0 0 0 0 18/03/2021 0 0 0 0 0 0 19/03/2021 0 0 0 0 0 0 22/03/2021 0 0 0 0 0 0 23/03/2021 0 0 0 0 0 0 24/03/2021 0 0 0 0 0 0 25/03/2021 0 0 0 0 0 0 26/03/2021 0 0 0 0 0 0 29/03/2021 0 0 0 0 0 0 30/03/2021 0 0 0 0 0 0 31/03/2021 0 0 0 0 0 0 01/04/2021 0 0 0 0 0 0 06/04/2021 0 0 0 0 0 0 07/04/2021 0 0 0 0 0 0 08/04/2021 0 0 0 0 0 0 09/04/2021 0 0 0 0 0 0 12/04/2021 0 0 0 0 0 0 13/04/2021 0 0 0 0 0 0 14/04/2021 0 0 0 0 0 0 15/04/2021 0 0 0 0 0 0 16/04/2021 0 0 0 0 0 0 19/04/2021 0 0 0 0 0 0 20/04/2021 0 0 0 0 0 0 21/04/2021 0 0 0 0 0 0 22/04/2021 0 0 0 0 0 0 23/04/2021 0 0 0 0 0 0 26/04/2021 0 0 0 0 0 0 27/04/2021 0 0 0 0 0 0 28/04/2021 0 0 0 0 0 0 29/04/2021 0 0 0 0 0 0 30/04/2021 0 0 0 0 0 0 03/05/2021 0 0 0 0 0 0 04/05/2021 0 0 0 0 0 0 05/05/2021 0 0 0 0 0 0 06/05/2021 0 0 0 0 0 0 07/05/2021 0 0 0 0 0 0 10/05/2021 0 418 14491,02 0 150 5295 11/05/2021 17 619 20903,63 3 75 2662,5 12/05/2021 9 230 7672,2 8 255 8557,01 13/05/2021 44 1316 43486,04 21 719 24081,11 14/05/2021 4 47 1555,7 12 210 7074,69 17/05/2021 11 569 19139,4 3 83 2838,6 18/05/2021 11 370 12199,79 12 346 11463,91 19/05/2021 37 1050 33265,37 15 627 20082,81 20/05/2021 3 57 1852,8 10 360 11907,29 21/05/2021 35 809 26700,48 17 369 12390,8 24/05/2021 0 0 0 4 100 3309,7 25/05/2021 23 1003 33299,2 10 384 12840,12 26/05/2021 3 98 3317,5 27 602 20650,29 27/05/2021 23 488 16621,18 6 93 3215,3 28/05/2021 5 112 3849 17 376 13024,72 31/05/2021 0 0 0 10 199 7382,9 01/06/2021 0 0 0 3 35 1294 02/06/2021 0 0 0 0 0 0 03/06/2021 9 254 8854,01 0 0 0 04/06/2021 8 300 10449,99 7 140 5010 07/06/2021 0 0 0 0 0 0 08/06/2021 0 0 0 0 0 0 09/06/2021 0 0 0 0 0 0 10/06/2021 0 0 0 0 0 0 11/06/2021 14 301 10818,3 9 137 4996,4 14/06/2021 2 150 5535 2 64 2374,4 15/06/2021 24 929 34013,48 7 310 11521,99 16/06/2021 2 26 930,8 1 50 1825 17/06/2021 15 426 15414,38 10 319 11579,19 18/06/2021 22 624 22387,81 0 0 0 21/06/2021 34 1299 45103,36 7 325 11323 22/06/2021 33 927 31652,97 14 670 23325,92 23/06/2021 22 1100 36258,64 6 161 5423,99 24/06/2021 6 85 2784,5 28 701 23348,98 25/06/2021 9 302 10118,09 6 300 10176,99 28/06/2021 9 181 6057,4 1 19 646 29/06/2021 9 142 4722,91 14 336 11286 30/06/2021 9 194 6483,4 10 375 12717

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : l2drZJRpZ5mVlXBulpVrbWOZbJqVyGiVlpXJmGqZlp+VmWmTm5dia5uVZnBhlWVm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70000-cp_kalray_bilan_contrat_liquidite_30.06.2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com