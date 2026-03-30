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KALEON - Résultats annuels 2025 : progression soutenue du chiffre d’affaires et amélioration de la marge d’EBITDA ajusté
information fournie par Boursorama CP 30/03/2026 à 20:00

Chiffre d’affaires consolidé de 23,2 M€ (+6,8% en glissement annuel ; +9,2% à périmètre courant)


EBITDA ajusté de 6,1 M€ (+10,7% en glissement annuel) et marge d’EBITDA ajusté de 26,3%


Résultat net de 1,6 M€, globalement en ligne avec 2024 (2,1 M€ hors impact des coûts exceptionnels liés à l’introduction en Bourse pour la période)


Trésorerie nette de 3,2 M€


Assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée le 29 avril 2026


Année de transformation : succès de l’introduction en bourse en dual-listing sur Euronext Growth Milan (KLN) et Euronext Growth Paris (ALKLN), avec début des négociations le 1er décembre 2025, et inauguration des Castelli di Cannero (juin 2025) après plus de dix années d’investissements et de restauration

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3,9500 EUR Euronext Paris +1,15%

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