Kailera et Alamar lancent des introductions en bourse aux États-Unis, alors que les cotations d'entreprises biotechnologiques prennent de l'ampleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le code de l'emballage média est remplacé par USA-IPO/BIOTECH et des détails sur les introductions en bourse de Kailera et d'Alamar sont ajoutés dans l'ensemble du texte)

Alamar Biosciences et Kailera Therapeutics ont donné le coup d'envoi des tournées d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, visant des valorisations de plus d'un milliard de dollars, alors que les sociétés de biotechnologie affluent pour s'introduire sur les marchés malgré des conditions de marché agitées.

Le développeur de médicaments contre l'obésité Kailera vise une valorisation allant jusqu'à 1,9 milliard de dollars, tandis qu'Alamar Biosciences vise jusqu'à 1,1 milliard de dollars.

Les cotations de biotechnologies reviennent sur les marchés boursiers après une période de sécheresse durant la majeure partie de l'année 2025, les récentes baisses de taux des banques centrales favorisant le retour des capitaux sur les marchés boursiers, bien que l'inflation due à la guerre puisse entraîner des hausses de taux plus tard dans l'année. Le SPDR S&P Biotech ETF XBI.P a grimpé d'environ 81 % au cours des 12 derniers mois.

Seaport Therapeutics et Hemab Therapeutics ont également déposé des demandes d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi. Le principal produit candidat de Kailera, le ribupatide, est un concurrent dans la course aux médicaments amaigrissants, un marché de plusieurs milliards de dollars qui devrait générer environ 150 milliards de dollars de ventes annuelles au cours de la prochaine décennie. Le ribupatide est actuellement en phase finale d'essais en tant que médicament GLP-1 injectable une fois par semaine.

La société commercialise 33,3 millions d'actions dans le cadre de son introduction en bourse, à un prix compris entre 14 et 16 dollars l'unité, selon un document déposé.

Ses bailleurs de fonds actuels, dont Bain Capital Private Equity, Bain Capital Life Sciences et Qatar Investment Authority, ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions dans le cadre de l'offre, à hauteur de 225 millions de dollars.

Alamar Biosciences, basée à Fremont, en Californie, commercialise environ 9,4 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars l'unité.

Cette société spécialisée dans la protéomique met au point des instruments permettant de détecter des biomarqueurs protéiques de faible niveau dans le sang, ce qui facilite la recherche et le diagnostic des maladies.

J.P. Morgan, BofA Securities et TD Cowen sont les principaux souscripteurs de l'offre d'Alamar.

Pour Kailera, les co-chefs de file sont

Jefferies, J.P. Morgan, Leerink Partners, TD Cowen et Evercore ISI.

Kailera sera cotée au Nasdaq sous le symbole "KLRA", tandis qu'Alamar le sera sous le symbole "ALMR".