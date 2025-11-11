K+S resserre sa fourchette cible d'EBITDA annuel
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 07:42
Son volume des ventes de produits agricoles (hors négoce) est attendu désormais à environ 7,4 millions de tonnes, et non plus de 7,5 à 7,7 Mt, du fait d'une baisse des volumes de production due en partie à l'optimisation délibérée du mix de produits.
Sur les 9 premiers mois de l'année, le fournisseur allemand d'engrais et de sel gemme a réalisé un EBITDA en croissance de près de 7% à 421 MEUR, malgré un chiffre d'affaires à peu près stable aux environs de 2,71 MdsEUR.
'K+S reste pleinement engagé pour atteindre le meilleur positionnement possible en termes d'allocation des ressources, de structures et de processus afin de devenir plus robuste, y compris en ce qui concerne les coûts', affirme son CEO Christian H. Meyer.
Valeurs associées
|10,890 EUR
|XETRA
|0,00%
