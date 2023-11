Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client K+S: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - L'action K+S lâche près de 5% à Francfort, plombée par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 16 à 13 euros, sur le titre du fournisseur allemand de potasse et de sel gemme.



Le broker a réduit l'EBITDA de 2024 de 26%, car il constate une reprise limitée des prix de la potasse au comptant. 'Les perspectives de fourniture de potasse à long terme posent un risque à la baisse pour les résultats', prévient-il.





