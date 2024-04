Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client K+S: dans le rouge sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - K+S recule de 3% à Francfort, pénalisé par une dégradation de conseil chez Stifel de 'conserver' à 'vente' sur le titre du fournisseur allemand de potasse et de sel gemme, avec un objectif de cours ramené de 14 à 12,5 euros.



S'il s'attend à un EBITDA et un FCF solides pour le premier trimestre, le broker prévient que 'la tendance dans les trimestres à venir pourrait empirer', craignant une chute des prix pour les potasses alors que la saison dans l'hémisphère Nord s'approche de sa fin.





Valeurs associées K+S XETRA -3.39%