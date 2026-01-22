Justin Baldoni demande au juge de rejeter la plainte de Blake Lively

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lively accuse Baldoni de harcèlement sexuel et de campagne de diffamation

Les avocats de Baldoni affirment qu'il a répondu aux préoccupations de Lively sur le plateau de tournage

Le procès est prévu en mai

L'avocat de l'acteur Justin Baldoni a demandé jeudi à un juge fédéral de rejeter la plainte de l'actrice Blake Lively concernant leur film "It Ends With Us" (2024), estimant que son affaire de harcèlement sexuel était fondée sur des "petits préjudices".

Lively, 38 ans, a accusé Baldoni, qui a réalisé et joué dans "It Ends With Us", et ses Wayfarer Studios d'avoir coordonné un plan visant à la faire taire et à empêcher d'autres personnes de dénoncer l'environnement hostile qu'ils auraient créé sur le plateau de tournage du film.

Le juge de district Lewis Liman entend les arguments des parties pour savoir si l'affaire doit se poursuivre, après une bataille acrimonieuse qui a duré plus d'un an et qui a captivé Hollywood et impliqué des célébrités telles que Ryan Reynolds, le mari de Lively, et Taylor Swift, son amie de longue date.

Des milliers de pages de documents ont été rendues publiques cette semaine. Lively y affirme que Baldoni, 41 ans, l'a poussée inutilement à simuler la nudité lors d'une scène du film dans laquelle son personnage accouche dans un hôpital.

Des messages entre Lively et Swift ont également été rendus publics cette semaine, notamment un texte daté du 5 décembre 2024 dans lequel la chanteuse superstar compare la relation entre Lively et Baldoni à "un film d'horreur dont personne ne sait qu'il est en train de se dérouler".

Lively demande des dommages et intérêts non spécifiés pour harcèlement présumé, atteinte à la vie privée et violation des lois fédérales et nationales sur les droits civils. Le procès est prévu pour le 18 mai.

UNE PETITE AFFAIRE

Jonathan Bach, avocat de Baldoni, a déclaré au juge que "le contexte est important" et que, dans le cadre de la réalisation d'un film présentant des situations pour adultes, les "choses insignifiantes et les petits préjudices" allégués par Lively ne justifiaient pas la poursuite de l'affaire.

"Il ne suffit pas de montrer que le sexe ou la sexualité ont fait leur apparition sur le lieu de travail", a déclaré Bach. "Il leur incombe de démontrer que non seulement le sexe ou la sexualité ont fait leur apparition sur le lieu de travail, mais qu'ils ont été utilisés à des fins de discrimination à l'encontre des femmes."

Bach a également qualifié l'affaire Lively de "petite affaire", ce qui a incité le juge à dire: "Un tas de petites choses peuvent s'ajouter à une grande chose."

L'avocat de Lively a rétorqué que le comportement de Baldoni était "constamment inapproprié et dépassait les limites", notamment en ajoutant un contenu sexuel inutile lors du tournage.

L'avocat a déclaré que cela incluait la scène de l'accouchement, ainsi qu'une séquence de danse au cours de laquelle Baldoni aurait "caressé" Lively.

"Elle ne pensait pas du tout qu'il devait s'agir d'un film chaud et sexy", a déclaré l'avocat.

Liman s'est demandé si certains accusés, dont Baldoni et le directeur général de Wayfarer, Jamey Heath, devaient être tenus responsables de la conduite d'autres personnes, et dans quelle mesure Baldoni était tenu de respecter le scénario.

"Votre proposition semble vouloir que chaque décision du réalisateur soit décidée par un jury", et cela ne peut pas être juste, a déclaré le juge.

BALDONI A DÉCLARÉ QU'IL AVAIT RÉPONDU AUX PRÉOCCUPATIONS DE LIVELY

En demandant un non-lieu , les avocats de Baldoni ont déclaré qu'il avait répondu aux préoccupations de Lively concernant les malentendus sporadiques et les "commentaires gênants" sur le plateau de tournage, y compris sur son apparence physique, dès qu'elle les avait soulevées.

Ils ont également déclaré que Baldoni avait le droit d'engager une société de gestion de crise pour défendre sa réputation après que Lively a commencé à le dénigrer publiquement.

Les avocats de Lively ont rétorqué qu'un jury devrait prendre en compte le prétendu "environnement toxique" dans lequel Baldoni et Wayfarer ont ignoré les plaintes de nombreuses femmes affirmant avoir été sexualisées et marginalisées, et ont ensuite poursuivi une stratégie de "déni" et d'"attaque".

Le conflit a éclaté au grand jour à la mi-décembre 2024, lorsque Lively a déposé une plainte contre Baldoni auprès du département californien des droits civils, suivie de son procès et d'un article du New York Times intitulé: "'We Can Bury Anyone': Inside a Hollywood Smear Machine."

Baldoni a intenté un contre-procès de 400 millions de dollars, accusant Lively et Reynolds d'essayer de détruire sa réputation, mais Liman a rejeté cette affaire en juin dernier. Le juge a également rejeté le procès en diffamation de 250 millions de dollars intenté par Baldoni contre le Times.

"It Ends With Us" a suscité des critiques mitigées mais a rapporté plus de 351 millions de dollars dans le monde, selon Box Office Mojo.