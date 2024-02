Jupiter enchaîne une sixième année de décollecte nette

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Asset Management avait prévenu début janvier. La décollecte nette pour 2023 serait plus forte qu’attendue. La société de gestion a confirmé des sorties nettes de ses fonds à hauteur de 2,2 milliards de livres sterling (- 2,6 milliards d’euros) pour 2023, lors de la publication de ses résultats jeudi 22 février.

Il s’agit de sa sixième année consécutive de rachats nets, après des sorties de 3,5 milliards de livres sterling en 2022. La clientèle de particuliers, de gros et les trusts, qui représentent 81% des encours de la firme, ont décollecté 4 milliards de livres sterling tandis que Jupiter collecte 1,8 milliard de livres sterling sur le segment institutionnel (19% des encours).

Les encours du gestionnaire britannique ont progressé de 4% sur l’année à 52,2 milliards de livres sterling (61 milliards d’euros) fin décembre 2023, à la faveur de gains de marchés de 4,2 milliards de livres sterling.

Le chiffre d’affaires net dégagé (368,8 millions de livres sterling) décline de 7% par rapport à 2022. La firme l’explique par des actifs sous gestion moyens plus faibles et une baisse de marge sur les commissions de gestion. Son bénéfice avant impôts s’élève à 105,2 millions de livres sterling, en hausse de 36%, battant les attentes du consensus d’analystes compilées par la firme à 91,5 millions de livres.

2024, une année d’espoir

Le directeur général de Jupiter, Matthew Beesley, a plutôt voulu voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et s’est satisfait d’un ralentissement de la décollecte. Il affirme également rester à l’affût d’opportunités de croissance, tant organiques qu’externes. L’entreprise a réduit sa base de coûts et alloue actuellement 19% de cette base à des opportunités de croissance stratégiques.

Concernant la performance des fonds dans leur ensemble, Matthew Beesley note une amélioration, mais reconnait que la firme n’est « toujours pas là où elle voudrait être » . Jupiter a quasiment achevé la rationalisation de sa gamme de fonds, qui a été diminuée de 25%. « Nous avons l’espoir que les gérants actifs jouiront d’un meilleur environnement en 2024 pour démontrer leur proposition de valeur et livrer la surperformance que nos clients sont en droit d’attendre de nous » , a déclaré le directeur général. Ce dernier a indiqué, dans un entretien téléphonique avec des analystes ce jeudi, que depuis le début de l’année, il observait « un changement de ton très marqué de la part des clients qui souhaitent s’intéresser aux actifs risqués ».

En 2024 - qu’un certain nombre de concurrents locaux de Jupiter espèrent eux aussi plus favorable comme Liontrust ou abrdn -, Jupiter va voir certains de ses gérants les plus performants s’envoler vers d’autres opportunités. La firme compte beaucoup sur ses récentes recrues, les gérants du fonds UK Equity Income de GAM Adrian Gosden et Chris Morrison ainsi qu’Alex Savvides qui doit prendre les rênes du fonds Jupiter UK Special Situations à l’automne.

Adrien Paredes-Vanheule