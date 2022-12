Jupiter AM nomme deux codirecteurs des investissements

(NEWSManagers.com) - Jupiter Asset Management vient de nommer Kiran Nandra-Koehrer et Matthew Morgan en tant que codirecteurs des investissements. Ils sont rattachés à Matthew Beesley, directeur général depuis début octobre et l’ancien directeur des investissements.

Kiran Nandra-Koehrer rejoindra Jupiter à partir de janvier prochain. Elle arrive de Pictet Asset Management, où elle est directrice de la gestion des actions émergentes depuis 2021. Auparavant, elle était gérante senior pour cette classe d’actifs. Elle a travaillé pour près de 13 ans chez Wellington Management. Entrée en 2003 comme analyste, elle a été nommée au poste de spécialiste gestion actions en 2012.

Matthew Morgan, pour sa part, est directeur de l’obligataire chez Jupiter AM depuis octobre 2022. Il est entré en 2019 comme directeur d’investissement multi-actifs et obligataire. Auparavant, il a travaillé chez BlackRock pour près de 11 ans comme directeur de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni.

Ces nominations font suite à une réorganisation en interne, menée par Matthew Beesley, qui a engendré la suppression de 80 postes et la liquidation d’un tiers des fonds. Entre juillet et septembre 2022, Jupiter a vu sortir 600 millions de livres d'encours, soit moins que les rachats de 2 milliards de livres enregistrés au deuxième trimestre et de 1,6 milliard de livres au premier trimestre. En 2021, la société de gestion avait subi une décollecte de 3,8 milliards de livres, proche de celle déjà enregistrée en 2020. Les encours sont ressortis à 47,5 milliards de livres, soit 13,3 milliards de moins qu’un an plus tôt.