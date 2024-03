Jupiter AM cible le marché australien, sous-estimé par les investisseurs

(AOF) - "Les actions australiennes offrent parmi les meilleures opportunités de revenu de la région Asie-Pacifique, et sans doute du monde". C’est ce qu’affirment Jason Pidcock et Sam Konrad, de Jupiter AM. "De nombreux investisseurs mondiaux et asiatiques le considèrent comme une économie dépendante des matières premières, ce qui, à notre avis, n'est pas le cas", soulignent les gérants. Pour eux la démographie du pays "est un énorme moteur": son taux de croissance est l'un des plus élevés au monde, grâce à la combinaison de l'immigration et de l'accroissement naturel.

"Les émigrants vers l'Australie sont généralement riches et/ou qualifiés, ce qui signifie qu'ils sont souvent en mesure de contribuer à l'économie dès leur arrivée dans le pays", affirment les deux gérants. "L'âge médian de la population australienne est également inférieur de trois ans à la moyenne de l'OCDE, soit 37,9 ans" et cet écart devrait atteindre cinq ans d'ici 2050.

"Étant donné que l'Australie est une démocratie qui fonctionne parfaitement, avec la liberté de la presse et un système judiciaire indépendant, si le gouvernement essayait de modifier les règles de manière arbitraire, les entreprises seraient en mesure de faire appel aux tribunaux" indiquent-t-ils par ailleurs.

L'Australie est "l'un des marchés d'actions les plus performants au monde". Au 30 juin 2023, le rendement des dividendes sur 12 mois de l'indice S&P/ASX 300 était de 4,5 %, soit "le rendement le plus élevé parmi les principaux marchés développés".

Les gérants citent notamment les groupes BHP et Newmont, ainsi que le groupe financier Macquarie.