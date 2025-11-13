Jumia Technologies en hausse ; l'activiste Pleasant Lake prend une participation de 9,7%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 novembre - ** Les actions cotées en bourse de Jumia Technologies 4JMAy.F augmentent de 1,6 % à 10,30 $ après la fermeture des marchés
** L'investisseur activiste Pleasant Lake Partners fait état d'une participation de 9,7 % dans Jumia dans un document déposé mercredi
** Jumia a fait état d'un bond de 25 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 45,60 millions de dollars
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année
