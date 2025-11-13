 Aller au contenu principal
Jumia Technologies en hausse ; l'activiste Pleasant Lake prend une participation de 9,7%
13/11/2025

13 novembre - ** Les actions cotées en bourse de Jumia Technologies 4JMAy.F augmentent de 1,6 % à 10,30 $ après la fermeture des marchés

** L'investisseur activiste Pleasant Lake Partners fait état d'une participation de 9,7 % dans Jumia dans un document déposé mercredi

** Jumia a fait état d'un bond de 25 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 45,60 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année

