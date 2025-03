Julius Baer va ouvrir une succursale à Milan en Italie, ayant obtenu les autorisations réglementaires pour pénétrer le marché onshore. La nouvelle succursale verra le jour au premier semestre 2025 et servira les clients ultra-high et high net worth, ainsi que les family offices, avec une équipe locale dédiée.

Roberto Coletta a été nommé responsable de la nouvelle succursale italienne. Il a rejoint Julius Baer en septembre 2024 en provenance de Deutsche Bank où, depuis 2022, il était responsable de la banque privée en Italie et membre du conseil d’administration de Deutsche Bank Italy. Avant cela, il a passé six ans chez Credit Suisse. Roberto Coletta sera basé à Milan et rattaché à Falk Fischer, directeur général de Bank Julius Baer Europe S.A.

La nouvelle succursale fait partie de Bank Julius Baer Europe S.A. à Luxembourg (Julius Baer Europe). Cette entité a déjà ouvert des bureaux à Dublin, Madrid et Barcelone.

