Julius Baer revend une filiale de gestion de fortune via un MBO

(NEWSManagers.com) - Julius Baer a annoncé ce 3 janvier la cession via un management buy-out (MBO) de sa filiale Wergen & Partner Wealth Management Ltd. La transaction, qui implique six responsables de Wergen & Partner, devrait être finalisée ce trimestre. Le prix n'a pas été dévoilé.

Julius Baer avait acheté cette société de gestion de fortune zurichoise en février 2017. Les encours ont doublé depuis lors, indique la banque dans un communiqué.