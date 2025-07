Julius Baer : profits décevants, mais collecte plus élevée qu'anticipé

(AOF) - Julius Baer recule de 1,03% à 55,92 francs suisses La banque privée suisse a dévoilé un bénéfice ajusté avant impôts inférieur aux attentes et une collecte bien plus importante qu’anticipé. Au premier semestre, le bénéfice net a reculé de 35% à 295 millions de francs suisses, pénalisé par 130 millions de provisions pour pertes sur prêts et une charge de 99 millions liée à la cession de Julius Baer Brazil.

Le profit ajusté avant impôts a reculé de 12% à 484 millions de francs suisses et il est inférieur de 4% au consensus compilé par Julius Baer, signale UBS.

Depuis le début de l'année, la banque privée suisse a enregistré un repli d'environ 3% de ses actifs sous gestion à 482,6 milliards de francs suisses, la collecte et la hausse des marchés ayant été plus que compensé par la faiblesse du dollar et la cession de Julius Baer Brazil (8 milliards de francs suisses d'encours). La collecte s'est élevée à 7,9 milliards de francs suisses contre 3,7 milliards de francs suisses au premier semestre 2024. Elle a dépassé de 24% le consensus, souligne UBS.

Julius Baer a indiqué être sur la bonne voie pour réaliser 130 millions de francs suisses en rythme annuel au quatrième trimestre.

Julius Baer a terminé le semestre avec un ratio de solvabilité élevé. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est ressorti à 15,6% contre 16,3% un an auparavant. Le consensus anticipait 15,4%.

