Julius Baer nomme un responsable pour l’Asie du Sud-Est

Julius Baer a nommé Malcolm Tay au poste de responsable du groupe pour l’Asie du Sud-Est, selon Finews. Dans ce rôle nouvellement créé, il sera chargé du développement commercial auprès des clients ultra-high net worth dans cette région, notamment en Indonésie . Basé à Singapour, il sera rattaché à Yee Chin Lit, le market head pour l’Asie du Sud-Est.

Malcolm Tay arrive de Credit Suisse , où il occupait le poste de deputy market group head ainsi que responsable du marché indonésien depuis 2021. Auparavant, il a travaillé chez Deutsche Bank en tant que managing director et responsable du groupe pour l’Asie du Sud-Est entre 2003 et 2021. Il a également occupé divers postes au sein du département de la banque privée de Merrill Lynch de 2001 à 2003 et chez Citi entre 1989 et 2001.

L'Agefi