Juillet est le 2e meilleur mois de 2023 pour la collecte ETF en Europe (Yomoni)

(AOF) - « Juillet enregistre un nouveau mois de collecte positive en Europe, atteignant presque 13 milliards d’euros ». C’est ce qu’affirme Yomoni dans son Observatoire de la gestion indicielle européenne, précisant que « c’est, après janvier, le deuxième meilleur mois de 2023 en matière de collecte » ETF. Concernant les émetteurs d’ETF, le leader BlackRock « persiste et maintient fermement son avance en tête » avec plus de 60% de la collecte nette. Yomoni ajoute que le mois de juillet a également vu 13 nouveaux fonds créés au cours du mois.

" En juillet, les actions dominent avec un peu plus de 7 milliards d'euros de souscriptions nettes, se positionnant comme la classe d'actif la plus plébiscitée " ajoute Yomoni, précisant qu'elles sont suivies de près par les obligations qui, avec près de 6,9 milliards d'euros, " continuent de séduire de nombreux investisseurs ", tandis que les matières premières " enregistrent des rachats significatifs pour le deuxième mois consécutif ", rachats avoisinant les 1,5 milliard d'euros.

En tête, BlackRock est notamment favorisé par sa gamme obligataire, ses ETF monopolisant les 5 premières places dans le classement de la collecte mensuelle des ETF obligataires, assurant la domination des acteurs américains, tandis que DWS et Vanguard restent " nettement en retrait par rapport au leader " et qu'Amundi " ne se positionne qu'à la 5ème place " et " reste en deçà des attentes au regard de ses parts de marché ".

Bien que perçues par beaucoup comme relativement chères, les grandes capitalisations américaines ont capté les plus gros flux de souscription, suivies par les grandes capitalisations mondiales.

Même si les flux relatifs aux thématiques ESG ont ralenti en juillet, les nouveaux produits continuent d'accorder une place importante à ce segment de la gestion indicielle. Ainsi, DWS a poursuivi l'enrichissement de sa gamme d'ETF ESG avec la mise sur le marché de 4 ETF factoriels mondiaux.