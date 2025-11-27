JPMorgan va construire un nouveau siège britannique gigantesque à Canary Wharf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Iain Withers

JPMorgan JPM.N a annoncé jeudi la construction d'une nouvelle tour de 3 millions de pieds carrés (280 000 mètres carrés) dans le quartier financier de Canary Wharf à l'est de Londres, engageant un investissement important en Grande-Bretagne quelques mois seulement après avoir achevé son nouveau siège mondial à New York.