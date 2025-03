JPMorgan supprime sa préférence de longue date pour les États-Unis par rapport à la zone euro

(AOF) - JPMorgan a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Allemagne et la zone euro à la suite de l'annonce de la création par Berlin d'un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et de la révision des règles en matière d'emprunt. L'économie allemande devrait croître de 0,4% en 2025 et de 1,5% en 2026 contre des estimations précédentes de -0,1% et 0,4%. Le PIB de la zone euro est attendu en progression de 0,8% cette année et de 1,2% l'année prochaine contre respectivement 0,7% et 0,9%.

" En fonction d'un certain nombre d'hypothèses, allant du calendrier à l'ampleur des multiplicateurs fiscaux, nos économistes estiment que les changements fiscaux pourraient accroître le PIB de l'Allemagne de 1 % par an au cours des dix prochaines années, et celui de la zone euro de 0,5 % ", ajoute la banque américaine.

Compte tenu de perspectives macroéconomiques plus positives qu'auparavant pour zone euro, JPMorgan a rehaussé ses projections de croissance des bénéfices par action pour la région. Ils sont attendus en hausse de 5% en 2025 contre 3% auparavant, sachant que la zone euro pourrait subir certains effets négatifs liés aux questions tarifaires. La croissance des profits devrait accélérer à 12% en 2026.

En conséquence, la banque américaine a relevé son objectif pour l'EuroStoxx50 de 5300 à 5800 points pour cette année. Elle également supprimé sa préférence de longue date pour les États-Unis par rapport à la zone euro.

JPMorgan prévient cependant que la zone euro semble surachetée par rapport aux Etats-Unis à court terme, les risques liés à la mise en œuvre des annonces allemandes étant réels. " En outre, les actions de la zone euro ne tiennent pas compte de l'impact potentiel des tarifs douaniers réciproques de Trump sur l'Union européenne. Il existe un risque important que la zone euro soit visée par la prochaine série de droits de douane, au début du mois d'avril ", ajoute la banque.