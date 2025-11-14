JPMorgan s'étend à Dubaï alors que la concurrence s'intensifie au Moyen-Orient

JPMorgan vise la croissance des entreprises de taille moyenne en Europe et au Moyen-Orient

Citigroup considère les Émirats arabes unis comme un marché clé et y investit

JPMorgan envisage d'étendre sa présence en Turquie

La banque américaine JPMorgan JPM.N s'est étendue à Dubaï dans le cadre d'une initiative plus large pour se développer et faire plus d'affaires avec les entreprises de taille moyenne, a déclaré un cadre à Reuters, alors que la concurrence s'intensifie au Moyen-Orient.

Cette initiative, qui n'avait pas été signalée auparavant, constitue un défi pour des concurrents tels que Citigroup C.N et intervient après que JPMorgan a récemment consacré davantage de ressources à la couverture des entreprises dites de taille moyenne en Autriche et en Pologne.

Stefan Povaly, co-responsable de la banque d'affaires pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, basé à Londres, a déclaré: "Il y a une volonté globale de faire plus dans l'espace des valeurs moyennes". Les sociétés à moyenne capitalisation offrent à JPMorgan une autre source de revenus que sa concentration traditionnelle sur les plus grandes entreprises de premier ordre.

"Le Moyen-Orient est bien sûr une priorité... Il s'agit de la première étape d'une expansion dans l'espace des sociétés à moyenne capitalisation", a déclaré M. Povaly.

Les sociétés financières internationales sont de plus en plus nombreuses à s'implanter au Moyen-Orient pour tirer parti de la richesse pétrolière et de la croissance des marchés régionaux. Barclays a récemment annoncé une expansion en Arabie saoudite, tandis que Goldman Sachs a ouvert un bureau au Koweït.

Citigroup a ouvert ses portes aux Émirats arabes unis en 1964 et y a ajouté des activités de banque commerciale en 2007. S'agissant de la concurrence en général, Alex Stiris, responsable de la banque commerciale de Citi pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré à Reuters que Citi considérait les Émirats arabes unis comme un lieu offrant l'une des plus grandes possibilités d'accroître sa part de marché et que sa banque disposait d'un "avantage naturel" bien ancré.

"Nous avons vu plus de concurrence arriver aux Émirats arabes unis", a-t-il déclaré, sans faire référence à une entreprise en particulier.

"Évidemment, plus il y a de concurrence, plus nous devons être sur la pointe des pieds. Cela me préoccupe donc dans une certaine mesure", a-t-il ajouté. "Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers."

"Nous investissons de manière sélective", a déclaré M. Stiris . "Nous n'investissons pas seulement en termes d'augmentation des effectifs. Il s'agit également d'examiner les personnes dont nous disposons et, dans certains cas, de les mettre à niveau."

"Il faut également investir en termes de capital" , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, JPMorgan en est aux premiers stades de l'évaluation d'une initiative visant à accroître la couverture des sociétés à moyenne capitalisation en Turquie.

"Au fil du temps, nous pourrions envisager d'embaucher des banquiers dédiés aux clients à moyenne capitalisation dans le pays", a déclaré M. Povaly.

JPMorgan a transféré Tushar Arora, un banquier qui travaille pour la banque américaine depuis plus de dix ans, de Londres à Dubaï, où il sera le premier membre d'une équipe qui se concentrera sur les petites entreprises financées par du capital-risque.

Cette activité fait suite à une poussée en Pologne avec l'embauche de Marcin Pietrucha de Santander, qui a constitué une équipe basée à Varsovie et dans d'autres centres.

Parallèlement, JPMorgan recherche davantage d'entreprises de taille moyenne en Autriche, sous la houlette du banquier Philippe Bull, basé à Francfort.

JPMorgan est très présente en Allemagne, en partie parce qu'elle couvre les entreprises de taille moyenne du Mittelstand du pays.

JPMorgan est en pleine expansion en Europe. Cette semaine, la banque a officiellement ouvert un bureau à Berlin pouvant accueillir 400 personnes, avant le lancement d'une banque de détail numérique .

La semaine dernière, les autorités de régulation allemandes ont imposé une amende record à JPMorgan pour des lacunes dans ses contrôles anti-blanchiment, reflétant l'ampleur de ses opérations dans le pays.