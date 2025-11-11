JPMorgan rétrograde Mosaic à "neutre" et réduit son objectif de cours

11 novembre - ** J.P.Morgan abaisse l'évaluation du producteur d'engrais Mosaic MOS.N de "surpondérer" à "neutre", et réduit l'objectif de prix de 37 $ à 26 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse marginale par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les prix du phosphate sont en baisse, la demande américaine étant faible en raison des coûts élevés et des finances fragiles des agriculteurs, tandis que la demande saisonnière en Asie ralentit également

** "La rentabilité au cours de l'année à venir devrait également être affectée par l'augmentation des coûts du soufre et de l'ammoniaque" - JPM

** La maison de courtage Wells Fargo a également abaissé son objectif de cours à 28 $ contre 32 $, ce qui implique une hausse de 8,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 10 des 20 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée", l'objectif de cours médian est de 37 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de la société chutent de 1,7 %

** En tenant compte des mouvements de la séance, MOS est en hausse de ~4 % depuis le début de l'année