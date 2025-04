JPMorgan renforce son groupe de défense contre l'activisme et engage deux directeurs généraux

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan recrute Herrington et Park comme directeurs généraux L'équipe de défense de l'activisme de JPMorgan connaît sa plus forte expansion depuis dix ans

La banque se classe deuxième dans le classement mondial des conseillers financiers

JPMorgan Chase JPM.N recrute deux banquiers chevronnés dans son groupe mondial d'engagement des actionnaires et de fusions et acquisitions sur les marchés de capitaux, renforçant ainsi l'activité alors que les entreprises sont confrontées à une pression croissante de la part d'investisseurs activistes mondiaux poussant à des changements allant du remplacement de la direction à la vente de l'entreprise, selon un mémo interne vu par Reuters.

La banque fait appel à Duncan Herrington, du cabinet de conseil Jasper Street Partners, et à Lyndon Park, d'ICR Shareholder Advisory, en tant que directeurs généraux. Brian Frank, un vétéran de JPMorgan, rejoindra également le groupe.

Les nouveaux venus travailleront avec les co-responsables mondiaux du groupe ( ): Alfredo Porretti et Darren Novak,et rendront compte à John Hofmann, responsable des fusions et acquisitions en Amérique du Nord. Ils seront basés à New York ( ).

Ces recrutements représentent la plus grande expansion de l'équipe en dix ans et interviennent alors que la défense de l'activisme, qui était autrefois un service complémentaire agréable, est désormais une activité lucrative que les grandes banques d'investissement et de nombreuses boutiques s'efforcent d'offrir à leurs clients.

L'année dernière, un nombre record d'actionnaires activistes ont organisé des campagnes dans des entreprises mondiales, dont 45 ont déployé cette stratégie pour la première fois, selon les données de Barclays.

JPMorgan a confirmé le contenu du mémo. Herrington et Park n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

M. Herrington, avocat, était associé directeur chez Jasper Street, où il aidait les clients de la société à se défendre contre les entreprises activistes. Auparavant, il a travaillé comme banquier de la défense chez Moelis MC.N et Raymond James Financial RJF.N .

Park a rejoint ICR en 2018 pour conseiller les conseils d'administration des entreprises sur les questions de gouvernance, après avoir été responsable de la gouvernance d'entreprise mondiale chez Dimensional Fund Advisors et avoir travaillé auparavant dans l'unité Investment Stewardship du géant de l'investissement BlackRock BLK.N .

Frank, qui travaille chez JPMorgan depuis près de 17 ans, s'est concentré sur les fusions et acquisitions des marchés de capitaux et a travaillé avec l'équipe de ventes et de transactions événementielles.

JPMorgan a restructuré ses efforts pour aider ses clients lorsque des activistes viennent frapper à la porte en 2020 et a depuis fait un bond dans les classements qui comptabilisent les mandats des banques. L'année dernière, elle s'est classée deuxième derrière Goldman Sachs GS.N et devant Bank of America

BAC.N dans le classement des conseillers financiers mondiaux établi par Bloomberg. En 2020, la banque s'est classée au huitième rang, selon les données du LSEG.

L'année dernière, JPMorgan a défendu Walt Disney DIS.N lorsque le fonds spéculatif Trian Fund Management a fait pression pour obtenir des sièges au conseil d'administration. La banque a également collaboré avec la société de gestion d'actifs BlackRock BLK.N lorsque le fonds Saba Capital Management de Boaz Weinstein a demandé des changements dans certains de ses fonds à capital fixe. Cette année, elle a aidé Matthews International MATW.O à repousser la contestation du conseil d'administration de Barington Capital Group, après que les deux plus grandes sociétés de conseil en vote par procuration ont recommandé aux actionnaires d'élire les trois candidats du fonds spéculatif.

Alors que les chefs d'entreprise sont confrontés à la chute des cours boursiers et à l'incertitude quant aux nouvelles politiques de l'administration Trump qui pourraient nuire aux bénéfices, nombre d'entre eux se sentent de plus en plus vulnérables aux demandes des activistes, ont déclaré des banquiers et des avocats. Dans le même temps, le travail de défense de ces entreprises est de plus en plus concentré entre les grandes banques et un petit nombre de boutiques, ce qui accélère la nécessité pour les équipes de s'agrandir afin de gagner, ont-ils ajouté.

Goldman et Bank of America ont toutes deux renforcé leurs efforts ces dernières années, Goldman ayant promu Pamela Codo-Lotti au rang d'associée l'année dernière et Bank of America ayant embauché Amy Lissauer, qui a précédemment travaillé chez Goldman et Evercore, en 2019 pour développer le groupe.