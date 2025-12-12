JPMorgan relève sa recommandation sur Citi

(AOF) - JPMorgan a relevé sa recommandation sur Citigroup à Surpondérer. L'analyste prévoit que Citi bénéficiera davantage d'une économie solide et d'une forte activité liée aux marchés en raison de la concentration de ses revenus, et qu'elle continuera à tirer parti de sa transformation, notamment grâce à l'amélioration de son ratio d'efficacité et à la réduction des coûts. Selon le broker, ces facteurs devraient continuer à améliorer la rentabilité de Citi au fil du temps et le rendement des fonds propres tangibles (RoTCE) devrait augmenter davantage que celui de ses concurrents.

AOF - EN SAVOIR PLUS