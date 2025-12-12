 Aller au contenu principal
JPMorgan relève sa recommandation sur Citi
information fournie par AOF 12/12/2025 à 15:06

(AOF) - JPMorgan a relevé sa recommandation sur Citigroup à Surpondérer. L'analyste prévoit que Citi bénéficiera davantage d'une économie solide et d'une forte activité liée aux marchés en raison de la concentration de ses revenus, et qu'elle continuera à tirer parti de sa transformation, notamment grâce à l'amélioration de son ratio d'efficacité et à la réduction des coûts. Selon le broker, ces facteurs devraient continuer à améliorer la rentabilité de Citi au fil du temps et le rendement des fonds propres tangibles (RoTCE) devrait augmenter davantage que celui de ses concurrents.

Valeurs associées

CITIGROUP
112,365 USD NYSE +0,55%
