 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,50
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JPMorgan prévoit une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans le secteur de la banque d'investissement au troisième trimestre
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N Doug Petno, co-directeur général de la banque d'investissement, a déclaré que les revenus de la banque d'investissement connaîtront une croissance à deux chiffres pour le troisième trimestre de cette année.

Doug Petno a également déclaré lors d'une conférence avec les investisseurs, mardi, que les revenus des marchés augmenteront à un taux de pourcentage élevé pour le troisième trimestre.

Les frais de banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Ce résultat est supérieur aux prévisions faites en mai, qui tablaient sur une baisse de l'ordre de la moyenne des pourcentages.

L'activité de banque d'investissement a été dominée par les fusions et acquisitions et la souscription de dettes.

Les turbulences du marché provoquées par les annonces de tarifs douaniers ont également propulsé les revenus de transactions de la banque en hausse de 15 % à 8,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, grâce à des gains à la fois sur les titres à revenu fixe et sur les actions.

Les actions étaient en hausse de 1,8 % à 298,15 dollars à la mi-journée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
297,735 USD NYSE +1,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank