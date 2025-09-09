JPMorgan prévoit une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans le secteur de la banque d'investissement au troisième trimestre

JPMorgan Chase JPM.N Doug Petno, co-directeur général de la banque d'investissement, a déclaré que les revenus de la banque d'investissement connaîtront une croissance à deux chiffres pour le troisième trimestre de cette année.

Doug Petno a également déclaré lors d'une conférence avec les investisseurs, mardi, que les revenus des marchés augmenteront à un taux de pourcentage élevé pour le troisième trimestre.

Les frais de banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Ce résultat est supérieur aux prévisions faites en mai, qui tablaient sur une baisse de l'ordre de la moyenne des pourcentages.

L'activité de banque d'investissement a été dominée par les fusions et acquisitions et la souscription de dettes.

Les turbulences du marché provoquées par les annonces de tarifs douaniers ont également propulsé les revenus de transactions de la banque en hausse de 15 % à 8,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, grâce à des gains à la fois sur les titres à revenu fixe et sur les actions.

Les actions étaient en hausse de 1,8 % à 298,15 dollars à la mi-journée.