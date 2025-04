JPMorgan : le courtage actions dope les profits trimestriels

(AOF) - JPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre grâce au courtage actions. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net en hausse de 9% à 14,64 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action. Le marché anticipait 4,63 dollars. Les revenus ajustés ont augmenté de 8% à 46,01 milliards de dollars alors que ses revenus d'intérêts ont progressé de 1% à 23,4 milliards de dollars. Le marché visait 44,39 milliards de dollars de revenus ajustés.

Toujours très surveillés, les revenus tirés des activités de marché ont bondi de 21% à 9,7 milliards de dollars. Le courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré des revenus en hausse 8% à 5,8 milliards de dollars. Le marché visait 5,99 milliards. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont bondi de 48% à 3,8 milliards de dollars, sachant que le marché visait 3,18 milliards de dollars.

" Dans la banque de financement et d'investissement, les commissions de la banque d'investissement ont augmenté de 12% au premier trimestre, bien que les clients soient devenus plus prudents dans un contexte d'augmentation de la volatilité des marchés due aux tensions géopolitiques et commerciales ", a commenté le patron de la banque, Jamie Dimon. " Parallèlement, nous avons constaté une augmentation de l'activité dans le secteur des marchés. Les revenus des marchés ont augmenté pour atteindre 9,7 milliards de dollars, un trimestre exceptionnellement fort avec des revenus records dans les actions " .

