JPMorgan : la concentration de la Bourse américaine s'est concentrée en janvier

"Cette configuration extrêmement concentrée (plus haut niveau depuis 50 à 60 ans, comparable au Nifty-Fifties) intensifie la bataille entre les fonds indiciels et les fonds actifs", explique la banque américaine.

(AOF) - JPMorgan s’inquiète de la nouvelle augmentation de la concentration au sein du leadership des marchés actions américains en janvier par rapport à l'année dernière. Alors que le poids des 50 premières actions du S&P 500 reste à peu près inchangé, celui des 10 plus importantes ont continué d'augmenter (leur poids est désormais de 33,1%) au détriment des 40 suivantes (35,8%) et de l'indice dans son ensemble.

