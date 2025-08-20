JPMorgan et MUFG s'apprêtent à financer un prêt de 22 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, selon le FT

La banque américaine JPMorgan Chase

JPM.N et le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T sont en pourparlers pour garantir un prêt de 22 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, a rapporté le Financial Times mercredi.