JPMorgan et MUFG s'apprêtent à financer un prêt de 22 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, selon le FT
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque américaine JPMorgan Chase

JPM.N et le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T sont en pourparlers pour garantir un prêt de 22 milliards de dollars pour un centre de données au Texas, a rapporté le Financial Times mercredi.

